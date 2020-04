Režiser obupoval, igralci pa pokali od smeha

Nocoj si boste lahko na Planetu ob 20. uri ogledali romantično komedijo To so 40 (This is 40), ki jo je režiral Judd Apatow, igrajo pa Leslie Mann, Maude Apatow, Paul Rudd, Megan Fox, Melissa McCarthy in Albert Brooks. Igralci so razkrili, kateri prizor je bilo na snemanju najtežje posneti in zakaj.