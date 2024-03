Konec zvezdniške romance? Potrdila je, da nista več zaročena.

Igralka Megan Fox in glasbenik Machine Gun Kelly ne živita več skupaj.

Zveza Megan Fox in Machina Guna Kellyja je po nemirnem letu pred največjo preizkušnjo do zdaj. Igralka je v podkastu Call Her Daddy potrdila, da sta z glasbenikom zaroko prekinila.

"On je moja sorodna duša in vedno bom na neki način povezana z njim," je Megan Fox dejala v omenjenem podkastu, nato pa vendarle priznala, da z glasbenikom, čigar pravo ime je Colson Baker, nista več zaročena.

Foto: Guliverimage

Zdaj tabloid Us Weekly poroča, da se je igralka tudi izselila iz njunega skupnega domovanja. "Njun odnos je trenutno na najnižji točki," je za tabloid dejal neimenovani vir, "Se pa stanje vsak dan spreminja."

Megan Fox in Machine Gun Kelly sta bila skupaj od poletja 2020, potem ko se je ona ločila od igralca Briana Austina Greena, s katerim ima tri otroke, zaročila pa sta se pred dvema letoma.

