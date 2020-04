Postapokaliptična Pozaba s Tomom Cruisom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo, 19. aprila, bo na Planetu ob 22. uri TV-premiera vizualno impresivne pustolovščine Pozaba (Oblivion) s Tomom Cruisom v glavni vlogi, ki mu ob strani med drugimi stojita tudi Morgan Freeman in Olga Kurylenko.

V nedeljo nas bo znova navdušil Tom Cruise v pustolovščini Pozaba (Oblivion), ki jo je po lastnem neizdanem grafičnem romanu režiral Joseph Kosinski (Tron: Zapuščina), igrajo pa še oskarjevec Morgan Freeman, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Nikolaj Coster-Waldau in drugi.

Celovečerec ima na spletni strani IMDb oceno 7,0 in je nekakšen poklon znanstvenofantastičnim filmom iz 70. let prejšnjega stoletja. Filmski kritiki so se strinjali, da je film vizualno impresiven, nad povprečje pa ga povzdigne tudi odlična igra Toma Cruisa.

V Pozabi spoznamo postapokaliptično prihodnost, v kateri je svet zgolj uničena pustinja. Jack Harper je varnostni vzdrževalec na zapuščeni Zemlji, kjer poteka le še operacija pobiranja nujnih virov po desetletjih vojne z grozljivimi vesoljci, ki še vedno hodijo po ostankih našega planeta. Jackova naloga se končuje, čez dva tedna se bo pridružil drugim preživelim na lunarni koloniji daleč od uničenega sveta, ki ga je dolgo imel za dom.

Toda nekega dne je Jack priča strmoglavljenju rešilne kapsule, iz katere reši lepo neznanko. Njen prihod sproži vrsto dogodkov, zaradi katerih začne Jack dvomiti o vsem, kar je mislil, da ve. Med iskanjem odgovorov ga ugrabijo uporniki pod vodstvom pretkanega Malcolma, ki Jacku predstavi drugačno in veliko bolj zloveščo resnico o ureditvi sveta in družbe ...

Pozaba (Oblivion) bo na Planetu v nedeljo ob 22. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.