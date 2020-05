Iznajdljivima dekletoma uspelo vdreti v barako #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, bosta morali dekleti, ki ju čaka vojaško urjenje, pokazati tudi veliko mero poguma in iznajdljivosti. Le tako bosta prišli do nujno potrebnih pripomočkov, ki jima bodo omogočili več možnosti za uspešno opravljen izziv.

Prijateljicama in zagretima športnicama Tjaši in Vanji na nocojšnji preizkušnji ne bo nič podarjenega, ampak si bosta morali vsak pripomoček, kot je to v navadi na vojaških urjenjih, prislužiti. Tako bo tudi s pripomočki za netenje ognja, brez katerega so njune možnosti za preživetje noči na območju, kjer je pestro živalsko življenje, zelo majhne.

Ena od možnosti, kjer bi dekleti lahko našli kakšen uporaben pripomoček za prižiganje ognja, je v bližnji baraki, ki pa je bila zaklenjena. Dekleti se nista pustili motiti in z nekaj iznajdljivosti jima je uspelo priti v notranjost.

Kaj sta tekmovalki našli v baraki in ali jima je uspelo zanetiti ogenj, preverite NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

