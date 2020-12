Červek zaskrbljen: Migati, da te zdaj ne izgubimo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena od najtežjih nalog bo prečkanje jezera v dolžini 400 metrov, v katerem ima voda zgolj sedem stopinj Celzija. Že nekaj minut v tako mrzli vodi je dovolj, da se pri nizkih zunanjih temperaturah pojavi resna podhladitev. Zato je bilo zelo pomembno, da po prihodu iz vode tekmovalec ostane aktiven in da poskusi čim prej zanetiti ogenj.

Na to je Branislava opozarjal tudi inštruktor Brane T. Červek, ki mu je svetoval, naj se čim več giba in s pomočjo listja obriše vodo s telesa. "Migati, migati, to je vse, kar je zdaj treba," ga je spodbujal. Več v zgornjem videu.

