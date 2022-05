Sandi pripravlja presenečenje, Kate je skeptična: Upam, da mi ne bo nerodno cel večer #video

Sandi in Kate se bosta sprva pogovarjala o pričakovanjih glede večerje. Sandi se je odločil, da odnos s Kate ne bo glavna tema pogovorov. "Če ne bo šlo drugače, bom temo zamenjal jaz." Sandi je Kate nato razkril, da ima za vse udeležence večerje pripravljeno presenečenje.

"Poznajo me v neki drugi luči, da sem bolj tiho. Danes pa se bom pokazal v drugi luči – da sem retorik in da znam komunicirati."

Sandi namerava predstaviti svoje pozitivne vrline, ki jih do sedaj ni videla niti Kate. "Danes bom večer izkoristil za to, na tebi je samo, da sodeluješ," je še dejal Kate, ki je bila ob povedanem malce skeptična.

"Upam, da bo to res nekaj zabavnega, da mi ne bo nerodno cel večer. Hočem, da se pokaže v neki lepi luči," je Sandijevo namero pokomentirala Kate.

Kaj bo pripravil Sandi in kako bodo to sprejeli ostali udeleženci šova, izveste v nocojšnji oddaji. Razkrijemo lahko samo to, da se ponovno obeta precej pestra večerja. Ne zamudite!

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.