Zakaj je za vse slabe stvari kriv retrogradni Merkur? #video

Med koronakrizo smo veliko poslušali o retrogradnem Merkurju in za vse krivili njega. Pa veste, kaj je sploh to, kako vpliva na nas? To smo preverjali v oddaji Planet Vau, kjer smo se pogovorili s Teodoro. Vsako leto je retrograden kar trikrat, kar pomeni, da se na nebu ustavi, se obrne in gre nazaj, nam razloži astrologinja. In v tem času se dogajajo nenavadne stvari, opozarja.

In četudi se vam zdi, da se vam načrti vedno sfižijo v določenem obdobju in vam nič ne gre, kot ste načrtovali, tega še ne bo konec. Merkur bo zaključil oktobra v tehtnici. Trenutno je retrogradni Merkur v dvojčku, zato imamo težave na cesti, razloži astrologinja. Počasi in strpno na poti do vašega cilja, torej!

Oddaja Planet Vau v soboto ob 18.30 na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.