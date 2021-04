Slovenski slikar kar med ustvarjanjem poskrbi za telovadbo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sevniški slikar Nik Anikis je pred kratkim prejel prestižno nagrado v New Yorku. Za ekscentričnim slikarjem se skriva povsem nežna duša, ki zelo čustveno reagira na vsak svoj uspeh. Razkril nam je, kaj je tisto najbolj pomembno pri slikanju. In ne, to ni samo talent. Več v zgornjem videoprispevku.

Magazinska oddaja Planet Vau z voditeljico Gajo Prestor, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe, filma in mode, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.