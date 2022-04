Sebastian nam je po 11 letih zaupal zgodbo o poljubu s Sanjo Grohar #video

Evforija, ki je zajela Slovenijo pred dvajsetimi leti, se vrača. Takrat smo spoznali Sebastiana, Bepop in Game Over. Tokrat nam bo Sebastian ekskluzivno razkril, v kakšni povezavi je bil takrat z našo voditeljico oddaje Planet Vau Sanjo Grohar. Spomnili pa se bomo še ene skupine, ki se vrača z novo skladbo. Na odru bodo ponovno Atomik Harmonik.

Povabili vas bomo tudi v svet mode in uspešnih modnih oblikovalcev. Ko se menja letni čas, je naša prva misel, kaj obleči, kaj je moderno, kako popestriti garderobo, kaj se nosi in kakšni so novi modni trendi. Te nemalokrat postavljajo tudi naši slovenski modni oblikovalci, ki so kljub slabima dvema letoma, ko je epidemija tudi v modnem svetu povzročila zastoj, še vedno ustvarjalni, drzni in polni motivacije za delo. Z nekaterimi od njih smo se pogovarjali o pomladnih modnih trendih in novih kolekcijah, ki so, vsaj nekatere, precej drugačne.

Avtomobilistični novinar Ciril Komotar ali "Komotar minuta" pa bo spregovoril o avtomobilih in lepih dekletih. Pa tudi o tem, kakšne težave je imel na snemanju videospota Jana Plestenjaka.

Kako se Slovenci znajdemo med rjuhami? Kako strastni smo in kakšna je naša želja po spolnem odnosu? Predstavili vam bomo tudi prispevek s priznano seksologinjo Vesno Jarc.

Na Planet prihaja Družinski dvoboj. Kviz, ki ga svetovna javnost pozna že več kot 40 let, je ena najdlje predvajanih in najbolj priljubljenih oddaj na televiziji. Sestavite svojo 4-člansko ekipo in se prijavite. Tri, štiri, zdaj!



Oddaja Planet Vau je na sporedu vsako soboto ob 18.20 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.