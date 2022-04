Sebastian: Na odru sem že padel, pozabil besedilo ... #video

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, glasbe in plesa zagotovo ne bo manjkalo. Kot sovoditelj Jasne Kuljaj se bo tokrat preizkusil priljubljeni Sebastian. Zakaj je ravno on pravi za to vlogo, nam je zaupal v pogovoru.

Pevec Sebastian ima v bitki za vlogo sovoditelja v oddaji Pri Črnem Petru ostro konkurenco, zato bo moral res pokazati vse svoje veščine in talente. Takšnih, ki mu bodo pri tem prišli zelo prav, ni malo, saj ga poznamo kot pevca, plesnega učitelja, v preteklosti pa se je že preizkušal tudi v vlogi televizijskega voditelja.

Sebastian je v pogovoru spregovoril tudi o tej izkušnji, razkril pa je tudi, kako je videti, ko na odrskem nastopu ne gre vse po načrtu, kako dobro se poznata z Jasno Kuljaj in zakaj bi bila zares dober voditeljski par. Več v zgornjem videu.

Foto: Ana Kovač

Tokratna oddaja Pri Črnem Petru bo tudi nekoliko nostalgično obarvana, saj nas bo Sebastian skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji in skupin Game Over in Bepop vrnil kar nekaj let nazaj, ko je vsa Slovenija plesala na njihove plesne ritme.

Priča pa bomo še eni veliki vrnitvi. V originalni zasedbi bo prvič po več kot desetih letih nastopila legendarna skupina Atomik Harmonik.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

