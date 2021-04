Prvič skupaj pred kamero! Jernej Tozon in njegova Eva #video

Čeprav je on kamere in nastopov vajen, je njegova izbranka vse prej kot to. Pevec in vzgojitelj Jernej Tozon bo za oddajo Planet Vau prvič spregovoril v skupnem intervjuju s svojo Evo. Tudi o romantiki in otrocih. Pogovarjali pa se bomo tudi z novopečenim očetom, sicer je bolj znan kot komik, zabavnim Alešem Novakom. Scenaristično je sodeloval tudi pri Ta teden z Juretom Godlerjem, kmalu pa ga čaka nova preizkušnja. Maja bo na spletni strani Siol.net pričel ustvarjati oddajo, v katerih bo na zabaven in informativen način predstavljal manj oblegane slovenske turistične kraje.

V oddaji pa vedno radi podpremo tudi slovensko glasbo, zato nam bo tokrat v studiu zapel Dejan Dogaja. Slišali bomo novo skladbo Nenormalno lepo, ki jo je pevec izdal ravno ta teden.

Tokrat ne bo manjkalo niti plesa. Mlajši ste na omrežju TikTok zagotovo že opazili simpatično zobozdravnico Gordano Čižmek. S svojimi plesnimi ter zabavno-izobraževalnimi videoposnetki navdušuje mlado in staro. Z našo novinarko Ano Raščan je poklepetala o tem, kako gredo skupaj zobozdravstvo in družbena omrežja, skupaj pa sta zaplesali tudi poseben tiktok ples.

