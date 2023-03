Veliko ljudi se je polenilo, pravi exatlonovec #video

Nekateri svetovni zdravstveni izziv so bolj skriti, a veliki. Na enega od teh opozarja dan debelosti. Debelost je kronična bolezen, ki je v porastu ter je tesno povezana z nevarnostjo srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka.

Foto: zajem zaslona Kar polovica svetovnega prebivalstva bi bila lahko do leta 2035 čezmerno debela, kar je več kot štiri milijarde ljudi. Debelost najhitreje narašča med otroki ter v Afriki in Aziji, je opozorila Svetovna zveza proti debelosti. Tudi v Sloveniji strokovnjaki opozarjajo, da je treba nekaj ukreniti, saj so otroci po dveh letih šolanja na daljavo in prehodu iz realnega v virtualni svet tam tudi ostali. Ravno splet jim ponuja marsikatero napačno informacijo, kako priti do idealne postave.

Iz leta v leto je na svetu vedno več predebelih ljudi. Kar 40 odstotkov svetovne populacije je čezmerno debele, zaradi česar je bila debelost uvrščena celo med bolezni.

Pred epidemijo covid-19 je bilo v Sloveniji čezmerno težkih kar 56 odstotkov prebivalcev, od takrat pa so se zadeve le še poslabšale, opozarja nekdanji exatlonovec in osebni trener Denis Porčič - Chorchyp: "Veliko ljudi se je polenilo. V času korone je bilo vse doma, lahko so ležali, delalo se je od doma ... To človeku pride v kri, navadiš se ležati na kavču. Ljudje gredo potem težko nazaj v aktivno življenje."

Po zadnjih ocenah je kar od 30 do 40 odstotkov otrok zaradi koronavirusa pozabilo na rekreacijo in zdravo življenje v resničnem svetu. Tudi ko se enkrat vrnejo v stare tirnice, marsikdo pričakuje takojšnje rezultate, ker to pogosto vidijo na internetu, je opozoril.

Vsi se strinjajo, da so starši tisti, ki morajo postavljati ogledalo otrokom glede pravilnega življenjskega sloga, ne pa informacije z interneta.

