Protest ali politični dogodek? #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: v Ljubljani in Mariboru podnebna shoda mladih. Ali bo ministrstvu za zdravje uspelo preprečiti arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih? Več ob 18. uri na Planetu.

Zaradi predvidenih zamikov pri gradnji hitre ceste na Koroško je bil včeraj v slovenjgraški občini protestni shod. Prek družbenih omrežij so nanj vabili predvsem člani stranke SDS, medtem ko se je del politike od protesta ogradil, med drugim tudi poslanec SD, ki prihaja iz tistega dela države, Jani Prednik, češ da imajo poslanci druge možnosti za izražanje svojega mnenja, bo pa vsekakor gradnjo skrbno spremljal. Tam ni bilo niti iniciative Hoč'mo cesto, ki protest razume kot politični dogodek.

Foto: zajem zaslona

V zadnjem obdobju predvsem s Koroškega in tudi iz Šaleške doline prihajajo opozorila o počasni gradnji oz. zamiku gradnje severnega dela tretje razvojne osi od avtoceste A1 pri Šentrupertu do Slovenj Gradca. Nova časovnica naj bi bila znana aprila.

Zaradi zamud pri gradnji je poslanska skupina SDS prejšnji teden zahtevala sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo. Koroška regijska organizacija SDS, koroška poslanka SDS Alenka Helbl in nekateri izpostavljeni člani SDS iz Koroške zaradi dogajanja pozivajo k udeležbi na današnjem shodu, ki bo popoldne ob gradbišču Jenina.

V Gibanju Svoboda so v sporočilu izrazili razočaranje ob informacijah o zamikih pri gradnji. "Še bolj razočarani pa smo nad početjem sedanje opozicije, ki ta projekt, kljub zavedanju, kako pomemben je za Koroško, zlorablja za politična obračunavanja," so navedli. Dodali so, da zamud ni povzročila trenutna vlada in da je bila obljuba o končanju projekta leta 2027 dana v času vlade Janeza Janše.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: v Ljubljani in Mariboru podnebna shoda mladih. Ali bo ministrstvu za zdravje uspelo preprečiti arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih? Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.