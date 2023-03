Pero, mi smo s tabo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: v Ljubljani in Mariboru podnebna shoda mladih. Ali bo ministrstvu za zdravje uspelo preprečiti arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih? Več ob 18. uri na Planetu.

"Pero, mi smo s tabo," so nesrečnemu Petru Prevcu, ki je po grdem padcu na treningu že zapustil bolnišnico, sporočili slovenski dobitniki kolajne na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

Foto: zajem zaslona

Na trgu zmagovalcev v Kranjski Gori so prvič na drog dvignili tudi slovensko zastavo v čast bronasti četverici na tekmi mešanih ekip, Niki Križnar, Timiju Zajcu, Emi Klinec in Anžetu Lanišku. To je enajsta slovenska medalja na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju, prva v tej disciplini.

Le pet dni po nedeljskem koncu svetovnega prvenstva v Planici bo Zgornjesavska dolina ponovno oživela. Na vrsti bo 62. pokal Vitranc, tradicionalno tekmovanje najboljših alpskih smučarjev za svetovni pokal. Organizatorji pričakujejo veliko navijačev, saj so cene vstopnic prijaznejše od tistih za tekme v Planici, podkorenska strmina pa je pisana na kožo slovenskemu adutu Žanu Kranjcu. Prav najboljši slovenski alpski smučar, ki v Kranjski Gori še ni stal na stopničkah, bo glavni magnet za domače navijače. Organizatorji znova pripravljajo tudi pester zabavni program v takem obsegu, kot smo ga bili vajeni pred koronskimi omejitvami.

