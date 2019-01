Zvezdnica odločno: Za srečo ne potrebujem moškega

37-letna turška igralka je namreč trenutno samska, vsaj če sklepamo po objavah na družbenih omrežjih. Tudi sicer se v javnosti ne pojavlja z nobenim moškim, s katerim bi jo mediji ljubezensko povezovali. Če je torej temnolasi lepotici kdo ukradel srce, to zelo dobro skriva pred radovednimi očmi javnosti.

Za njo je en zelo kratek, propadel zakon. Leta 2011 je dahnila usodni da igralcu Aliju Sunalu, a se je par le sedem mesecev po izmenjavi zaobljub že ločil. Nihče od njiju ni v javnosti pral umazanega perila ali razlagal, kaj so bili razlogi za nenadno ločitev.

Srbski portal Hello! je sicer pred časom povzemal vir blizu paru in razkril, da je bilo že od začetka njune zveze kar nekaj nenavadnih stvari: "Kar nekajkrat sta preložila poroko in vsem nam je bilo čudno, da sta to naredila. Vedno sta imela neke izgovore, češ da so jima službene obveznosti porušile poročne načrte. A potem sta se po tretji napovedi poroke le zares poročila. Takrat so vsi mislili, da sta končno prepričana o svoji odločitvi, a sedem mesecev po obredu se je ona potožila prijateljicam in priznala, da razmišlja o ločitvi." Tako je bila lepa temnolaska leta 2012 spet samska.

Dve leti kasneje so turški mediji znova začeli poročati o Gökçe Bahadır. Namigovali so, da se je ljubezensko zapletla z igralcem Canerom Cindorukom, s katerim sta ravno takrat skupaj snemala novo turško serijo. Zvezdnik je te namige po nekaj mesecih zavrnil in govorice o igralkini novi zvezi so kmalu potonile v pozabo. Do februarja lani je bila v razmerju z mladim bogatašem Efejem Durujem, s katerim ljubezni nista skrivala, a se je tudi ta igralkina zveza končala z razhodom.

O svojem zasebnem življenju 37-letna zvezdnica ne govori rada, pa tudi sicer svojo zasebnost skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti. "Srečna sem. Žalostno bi bilo, če bi za srečo v življenju potrebovala moškega. Ni pomembno, ali se videvam s kom in ali s kom delim posteljo. Kar šteje, je to, da zvečer ležem k počitku mirne vesti in izpolnjene duše. Seveda bi si želela, da bi se določene stvari v mojem življenju v preteklosti odvile drugače, a za vse imam še dovolj časa," je pred kratkim eno redkih igralkinih izjav na temo odnosov povzel srbski Hello!.