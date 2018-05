Že nocoj bo prvič na sporedu Ženska!

V prvem delu nove turške uspešnice Ženska bomo spoznali mlado mamo Bahar, ki poskuša po moževi smrti dobiti socialno pomoč, vendar jo zavrnejo, ker ne izpolnjuje pogojev. Nima nobenih sorodnikov, ki bi jih lahko pomagali, saj jo je mama zapustila pred dvajsetimi leti zaradi zdajšnjega moža, oče pa ji je umrl. Ko se socialna služba obrne na njeno mamo in jo vpraša, ali bi ji želal pomagati, da odgovori pozitivno ...

V socialni drami igrata tudi nadarjena otroška igralca

Pred Bahar so težki dnevi. Radost v njeno življenje prinašata njena dva otroka Nisan in Doruk. V njunih vlogah sta se odlično znašla otroška igralca, osemletna Kübra Süzgün in petletni Ali Semi Sefil. Še posebno Kübro so zaradi odlično odigrane vloge v socialni drami mnogi primerjali z Melek. Kako dobro se je mlada igralka odrezala v seriji Ženska pa preverite že ob 20. uri na Planet TV!

