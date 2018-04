Ustvarjalci Mame predstavljajo novo serijo Ženska #video

Ženska

Na Planet TV kmalu prihaja nova turška uspešnica Ženska, ki prinaša tragično zgodbe mlade Bahar, katere življenje so zaznamovale izgube. Ko si je po težkem otroštvu ustvarila svojo družino, pa je znova udarila usoda ...

Ustvarjalci priljubljene nadaljevanke Mama predstavljajo novo uspešnico! Serija Ženska govori o mladi vdovi Bahar, ki ima dva otroka. Že v otroštvu je izgubila mamo, kasneje pa še babico in očeta. Osamljena Bahar spozna Sarpa, v katerega se zaljubi, a po nekaj letih skupne sreče Bahar ovdovi in ostane sama z dvema otrokoma, sedemletno hčerko Nisan in štiriletnim sinkom Dorukom.

Otroka sta zdaj edino, kar jo ohranja pri življenju. Ob njiju zbere moč, da življenje, revščino in odsotnost moža spermeni v znosno bivanje. Verjame, da nasmešek na obrazu nariše tudi nasmešek na srcu.

Ob vseh izzivih, s katerimi se sooča, ji je v največjo pomoč ljubezen do pokojnega moža Sarpa, s katerim se še vedno pogovarja o vseh težavah ter se spominja trenutkov, ki sta jih preživela skupaj. Ker je njeno srce polno spominov, v njem ni prostora za drugega moškega. Ta mlada in lepa ženska se je zavoljo svojih otrok odrekla svojemu življenju in svoji ženskosti ...

Ko po dvajsetih letih v njeno življenje ponovno pride mama Hatice, se mora Bahar soočiti s svojo preteklostjo in spozna, da ta ni bila takšna, kot se je spominja. Ponovno se želi zbližati z mamo, vendar na tej poti stoji velika ovira, sestra Širin.

V seriji spremljamo zgodbe več žensk, ki si včasih med seboj pomagajo, spet drugič mečejo polena pod noge. Gre za zgodbe o njihovih ljubeznih, željah in borbah.

Nova serija Ženska bo kmalu na sporedu na Planet TV.

