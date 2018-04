Po Melek prihajata Nisan in Doruk

Ženska

Osemletna igralka Beren Gökyıldız je srca gledalcev osvojila z vlogo trpinčene deklice Melek v priljubljeni nadaljevanki Mama, ki smo jo spremljali na Planet TV. Že v torek, 1. maja, pa na spored prihaja nova čustvena serija Ženska, pod katero se podpisujejo prav usvarjalci Mame. Tokrat bodo lahko gledalci spremljali kar dva izjemno nadarjena otroška igralca, osemletno Kübro Süzgün in petletnega Alija Semija Sefila.

Nova serija Ženska pripoveduje zgodbo mlade vdove Bahar, matere dveh otrok. Že v otroštvu je doživela več tragedij, ki pa so bile pozabljene, ko se je poročila s Sarpom. A usoda ne počiva, Bahar po nekaj letih sreče ovdovi in ostane sama z dvema majhnima otrokoma, ki sta zdaj edino, kar jo ohranja pri življenju. Ob vseh izzivih ji je v največjo oporo tudi ljubezen do pokojnega moža, s katerim se še vedno pogovarja o vseh težavah in se spominja trenutkov, ki sta jih preživela skupaj. Živi v spominih in vztraja zavoljo otrok.

Doruk in Nisan v seriji Ženska

V glavni vlogi Bahar igra priljubljena turška igralka Özge Özpirinçci, ki se je šolala tudi na sloviti igralski šoli Lee Strasberg Institute v New Yorku, prav poseben pečat pa seriji dodata odlična otroška igralca, ki sta upodobila njena otroka, sedemletno hčerko Nisan in štiriletnega sinka Doruka.

Pri osmih letih prava igralska veteranka

Osemletna Kübra Süzgün, ki igra Nisan, bo junija dopolnila devet let, glede na svojo mladost pa ima za seboj kar zavidljivo število vlog. Pred kamero se je prvič preizkusila pri šestih letih in od takrat zaigrala v več reklamah, televizijskih serijah in tudi filmih. Vloga v Ženski ji je v prav poseben izziv, saj gre za zelo čustveno serijo, v kateri Kübra igra pametno, občutljivo in veselo sedemletno deklico. Njen lik je zelo navezan na svojo družino in rada posluša zgodbe o svojem očetu. Tako kot njena mama tudi Nisan verjame, da njen oče z budnim očesom od daleč pazi nanje.

Mali Ai Semi Sefil s svojo tv-mamo Özge Özpirinçci

Poseben izziv za nadarjenega petletnika

Nadarjeni Ali Semi Sefil igra njenega mlajšega brata Doruka, ki je bister in občutljiv deček z bujno domišljijo. Le pet let stari igralec je v seriji povsem očaral turško občinstvo, ki ga je letos videlo tudi v filmu Metulji (Kelebekler) in ni dvoma, da se bo malček, ki ima poleg igre rad tudi glasbo, prikupil tudi slovenskemu občinstvu.

Tako kot Melek v Mami se morata tudi Nisan in Doruk v Ženski spoprijeti z mnogimi težkimi življenjskimi situacijami, ki bodo ganili gledalce. Očarljiva mlada igralca lahko prvič vidite že v torek, 1. maja, ob 20. uri na Planet TV.

