Kdo je kdo v seriji Ženska

Na Planet TV že v torek, 1. maja, prihaja nova turška uspešnica Ženska, pod katero se podpisujejo ustvarjalci Mame. Turška uspešnica prinaša tragično zgodbe mlade Bahar, katere življenje so zaznamovale izgube. Ko si je po težkem otroštvu ustvarila svojo družino, pa je znova udarila usoda ...

Mlada vdova je že v otroštvu ostala brez mame, kasneje pa še brez babice in očeta. Ko osamljena Bahar spozna Sarpa, se zdi, da ji je življenje vendarle namenilo nekaj sreče, a po nekaj letih skupne ljubezni Bahar ovdovi in ostane sama z dvema otrokoma, sedemletno hčerko Nisan in štiriletnim sinkom Dorukom. Otroka sta zdaj edino, kar jo ohranja pri življenju. Ob njiju zbere moč, da življenje, revščino in odsotnost moža spremeni v znosno bivanje. Verjame, da nasmešek na obrazu nariše tudi nasmešek na srcu.

Čustvena drama Ženska bo prvič na sporedu že v torek, 1. maja, ob 20.00.

Ko je bila rosno mlada, jo je zapustila mama, tako da jo je vzgajal oče. Srečo najde, ko spozna Sarpa, s katerim si ustvarita družino. Ko Sarp umre, je primorana sama vzgajati dva otroka.

Kljub tragediji pa Bahar ne izgubi borbenega duha in svoje življenje posveti otrokoma. Njena ljubezen do Sarpa ostaja odprta rana in sploh ne dopušča možnosti, da bi se zaljubila v drugega moškega. Strta je zaradi mame, ki jo sreča po dvajsetih letih.

Umrl je v ladijski nesreči pred štirimi leti. Je eden najpomembnejših likov v seriji, živega pa ga ohranjajo ženini spomini nanj in njena ljubezen.

Je čeden in pustolovski mlad moški, njegova največja strast je alpinizem, ukvarja pa se še s fotografiranjem in zbiranjem glasbenih albumov z vsega sveta. Čeprav je videti vesel, duhovit in brezskrben, pa se globoko v sebi resno sprašuje o vsem.

Pobegne iz prvega nesrečnega zakona in zapusti hčerko Bahar. Novo življenje začne z Enverjem.

Ko se jima rodi hčerka Širin, pozabi na preteklost in se odloči, da se bo posvetila svoji hčerkici. Zdaj je Bahar zanjo le še oddaljen in žalosten spomin. Ko jo čez leta sreča, se ji življenje obrne na glavo.

Doruk je 4-letni sin vdove Bahar. Je bister in občutljiv deček z bujno domišljijo.

Nisan je pametna, občutljiva in vesela sedemletna deklica. Zelo je navezana na svojo družino in rada posluša zgodbe o svojem očetu. Tako kot Bahar tudi ona verjame, da Sarp z budnim očesom od daleč pazi nanje.

Širin je bila od nekdaj problematičen otrok. Zaradi psihičnih težav se ji po maturi ne uspe vpisati na univerzo, kjer bi rada študirala slikarstvo. Je sramežljivo in osamljeno dekle.

Yeliz je Baharina prijateljica iz službe. Ta energična in lepa ženska sama vzgaja dva otroka, tako kot Bahar.

Ni prav razmišljujoča, raje ponuja preproste odgovore na preprosta vprašanja. V nasprotju z Bahar potrebuje moške, na katerega bi se lahko zanesla.

Jale je zdravnica. Živi z možem Musom in sedemletnim sinom Boro. Vendar bi najraje pobegnila iz tega življenja. Rada bi dokončala specializacijo in se posvetila poklicu.

Sinana, ljubezen njenega življenja, premestijo v bolnišnico, kjer dela, kar je zanjo veliko presenečenje.

Haticin drugi mož Enver je pravi romantik. Nima velikih ambicij in je zadovoljen s svojim življenjem. Je dobrega srca in ima velik občutek za pravičnost.

Njegova največja sreča sta žena in hčerka. Hatice je marljiva in služi denar, Enver pa je njeno nasprotje. Raje uživa v življenju in v malenkostih ter si ne dela skrbi z ničemer.

Musa je uradnik. Je dober in zanesljiv družinski človek, poročen je z Jale, v katero je zaljubljen od otroštva. V trenutkih, ko je Jale naveličana zakona in zakonskih obveznosti, je Musa zelo nesrečen.

Arif je sin Baharinega najemodajalca Yusufa in lastnik kavarne. Je čeden, karizmatičen in pameten moški.

Čas preživlja v kavarni ter se rad druži s svojimi prijatelji. Rad ima konjske dirke in nogomet.

Nova serija Ženska bo na sporedu od torka do petka ob 20. uri, prvič že v torek, 1. maja.

