Vsi so trepetali, kakšna bo njena odločitev

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka zvečer, razburljivega dogajanja ne manjka. V zadnji je za to poskrbela afera z varanjem, ki nikogar ni pustila hladnokrvnega. Eden od vpletenih tekmovalcev je na sinočnji obnovitvi zaobljub trepetal pred pomembno odločitvijo.

Dogajanje v oddaji sta pred časom močno razburkala udeleženca Dean in Davina, ki z dodeljenima zakoncema nista bila zadovoljna, sta bila pa zelo navdušena drug nad drugim. Ko je afero, povezano z varanjem, Dean razkril pred vsemi udeleženci poskusa, zgražanja in negativnih odzivov ni manjkalo.

Žrtev afere je bil tudi Ryan, ki ni vedel, da se njegova televizijska soproga za njegovim hrbtom dobiva z drugim. "Počutim se kot bedak," je povedal na obnovitvi zaobljub. Še težje je bilo zanj, ker se je že pred velikim razkritjem, povezanim z nezvestobo, odločil, da bo v šovu ostal še en teden, ki ga bo moral preživeti s svojo nezvesto soprogo.

Ryan in Davina

Njegov edini izhod iz šova so tako bile naslednje obnovitve zaobljub, čeprav se je bal, da utegne Davina njegovo agonijo podaljšati še za vsaj en teden. Za odhod iz oddaje se morata namreč strinjati oba partnerja.

Davina je pred razglasitvijo svoje odločitve, ali ostaja ali zapušča poskus, poskrbela še za nekaj zelo napetih trenutkov negotovosti. "Mislim, da nisi še dovolj trpel in zaradi tega me boš sovražil," je začela Davina in Ryanu se je v tistem trenutku naredil velik cmok v grlu. "Šalim se," se je kmalu zatem zasmejala in razkrila, da se je tudi ona odločila oditi.

"Zdaj mi je odleglo," je ob tem zavzdihnil Ryan.

Kakšno odločitev bo sprejela Davina, je močno zanimalo tudi vse tri strokovnjake za partnerske odnose.

Kljub temu da njun televizijski zakon ni bil ravno sanjski, sta ob koncu drug drugemu namenila veliko pozitivnih besed in pohval, predvsem pa sta oba izpostavila, da je bilo sodelovanje v poskusu za oba zelo pozitivna in edinstvena izkušnja.

Drugi vpleteni par v zloglasni aferi − Dean in Tracy − pa se je medtem odločil nadaljevati eksperiment, saj želi v prihodnjih tednih ugotoviti, ali si je res usojen.

