Napeto vzdušje v šovu: skoraj bi zapele pesti

Na zadnji obnovitvi zaobljub v oddaji Poroka na prvi pogled je prišlo do šokantnega razkritja, da so se kresale iskrice med udeležencema Deanom in Davino, ki sta v oddaji sicer poročena z Ryanom in Tracy.

Za še več razburjenja pa je Dean poskrbel, ko je povedal, da mu je prav flirtanje z Davino pomagalo priti do spoznanja, kako posebno vez ima s svojo televizijsko ženo Tracy. Ostali udeleženci oddaji so bili nad povedanim ogorčeni in prepričani, da je Dean v oddaji izigral tako svojo ženo Tracy kot tudi Davino.

Dean

To je bil razlog, da je bilo vzdušje na večerji, kjer se zberejo vsi udeleženci, napeto že od samega začetka. Začelo se je, ko je Sean Deana vprašal, ali se je za svoje dejanje že opravičil Ryanu. Ta je dejal, da se nima kaj opravičevati, saj naj bi mu Ryan kar sam namignil, da naj poskusi svojo srečo pri njegovi ženi.

Ryan

Ta stavek je požel veliko zgražanja, saj Deanu nihče ni verjel, Ryan pa se je iz pogovora raje umaknil. Ozračje je postajalo vse bolj napeto, zato je strasti hotela pomiriti Davina. Dejala je, da noče, da bi prišlo do fizičnega obračunavanja. Med najbolj razburjenimi je bil Nasser, ki je dejal, da z veseljem stvari uredi tudi s pestmi.

Nasser je bil med najbolj vznemirjenimi.

Dean je bil večji del večera izoliran od družbe in ostro kritiziran, njegova žena Tracy pa ni skrivala zadovoljstva, da je občutil posledice svojih dejanj. Vseeno pa je bila prepričana, da mora svoj del odgovornosti prevzeti tudi Davina, zato se je z njo soočila. Pogovor pa ni šel povsem po njenih pričakovanjih, zato je pričakovati še več napetosti med njima.

Tracy in Davina

Nov del oddaje Poroka na prvi pogled bo na sporedu že nocoj po seriji Umori na podeželju, ki je na sporedu ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.