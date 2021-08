"To je najbolj romantična stvar, ki sem jo naredil v življenju" #video

V 54 letih svojega življenja je poslovnež John najbolj romantično stvar naredil prav pred kamerami v šovu Poroka na prvi pogled. Na zadnji ceremoniji zaobljub je njegova novopečena nevesta Melissa strokovnjakom potarnala, da jima gre sicer odlično, a pogreša romantiko. John je šel takoj v akcijo in ko sta zaživela skupaj, ji je kupil vrtnico. A to je bil le začetek.

Ker ni imel vaze, je Melissa takoj opazila, kako se bi počasi integrirala v njegovo življenje. Pravi, da mu bo najprej kupila vazo, nato pa še prave kozarce za penino, saj tudi slednjih ni imel. Očarana je bila že nad malenkostmi, kot so rože, a je šel John še korak dlje in jo odpeljal na vožnjo po mestu s kočijo. Oba sta bila navdušena. John pa je ob tem dejal, da to ni le ena izmed njegovih romantičnih gest, temveč to je zagotovo najbolj romantična gesta, ki jo je naredil do zdaj.

Vožnjo s kočijo si lahko pogledate spodaj.

Poroka na prvi pogled, vsak delavnik zvečer na Planetu. Nocoj je ne zamudite ob 21. uri.

