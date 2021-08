Ujet na laži! Lagal je ženi in ljubici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nov skupni večer za pare v eksperimentu Poroka na prvi pogled, nove laži in presenečenja! Poroka na prvi pogled, nocoj on 22.uri na Planetu.

Na ceremoniji zaobljub v oddaji Poroka na prvi pogled, je spet zavrelo. Šov je zapustil prvi par, to sta Jo in Sean, ki se nista ujela kljub drugi priložnosti za zbliževanje. Tokrat sta bila oba soglasna in na listek odločitve napisala, odhajam, kar pomeni, da je za njiju šov končan.

Vesela nevesta Jo ob odhodu

A zopet je za presenečenje večera poskrbel par, ki se je znašel v ljubezenskem trikotniku. Dean je Tracey že drugi teden zapored preslepil. Priznal je, da je bil na zmenku z drugo, a kljub temu bil intimen s Tracey. Spet se ji je sesul svet, saj je druga ženska vse to opazovala iz prve vrste, govoril je namreč o Davini. Skupina ostalih parov je bila zgrožena. Še bolj pa je vse šokirala Tracey, saj se je po pogovoru na štiri oči z možem odločila, da mu da še eno priložnost!

Ta teden so imeli pari vajo "da", ko je eden od partnerjev dominiral in pokazal moč v zvezi. Tokrat bodo postavljeni pred novo preizkušnjo, spoznali bodo moževe družine in se vselili k njim za nekaj dni.

Poroka na prvi pogled, vsak delovnik zvečer na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.