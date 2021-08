Petdesetletnik čisti v spodnjicah in uggicah in je obseden s čistočo #video

Varanje, laži, tudi poskusi novega življenja in sveže zaljubljeni pogledi. Vse to vsak delovnik zvečer na Planetu v oddaji Poroka na prvi pogled. Bodite z nami!

Štiriinštiridesetletna Gabrielle in 50-letni Nasser sta se v eksperimentu Poroka na prvi pogled takoj ujela. Ona je njemu že zaupala skrivnost, da nosi lasuljo, on ni imel šokantnih priznanj. Vse dokler se nista skupaj vselila in je Gabrielle hitro opazila, da ima fitnes inštruktor rad red in čistočo. Pravi, da ima že obsesivno kompulzivno motnjo.

Nasser med čiščenjem svojega stanovanja Tega pri njem doma ni pričakovala, te dni so se namreč pari vselili domov k ženinom. Tako bodo žene lahko bolj spoznale svoje može, njihove družine in njihov vsakdanjik. Gabrielle se obsedenost s čistočo zdi že malce smešna, Nasser pa pravi, to sem pravi jaz. V hotelu mu je vseeno, če vidi packo, saj bo to počistil nekdo tretji. Pri njem doma pa ga zmoti že najmanjši madež.

Nič drugače ni bilo v spodnji izjavi.

Medtem so se nekateri že prepustili romantiki in se trudijo očarati žene v svojem domačem kraju. Še vedno pa je veliko ugank, kateri pari bodo šli tudi čez ta preizkus, ko bodo na mizi vse karte.



