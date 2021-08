V šovu izvedel, da ga je žena varala: Počutim se kot idiot

Kdo se bo v oddaji poročil s kom, odločijo strokovnjaki na podlagi znanstvenih analiz, vseeno pa nekateri tekmovalci, kot kaže, niso bili najbolj zadovoljni z dodeljenimi partnerji in so začeli pogledovati proti drugim kandidatom.

Davina in Dean sta si na skrivaj izkazovala naklonjenost in poskrbela za enega največjih šokov v oddaji.

Šok je sledil na obnovitvi zaobljub, na kateri se je razkrila afera z varanjem. Novico sta, razumljivo, najtežje sprejela Ryan in Tracey, saj se jima ni niti sanjalo, da sta se njuna televizijska zakonca Davina in Dean srečevala na skrivaj in si celo obljubila, da bosta zapustila svoja izbranca in sama poskusila najti srečo v ljubezni.

"Počutil sem se kot idiot, ker nisem vedel, kaj se dogaja," je povedal Ryan, ki si je le nekaj dni pred tem s svojo izbranko Davino dal celo narediti ujemajoči tetovaži, kar je hitro močno obžaloval.

Ryan je bil šokiran, ko je izvedel, da se je njegova televizijska žena Davina v šovu dobivala z drugim.

Ryan je poudaril, da je šel v šov s široko odprtim srcem, saj je upal, da bo tako končno našel življenjsko sopotnico, zato je bil nad ravnanjem svoje žene še toliko bolj razočaran. Kljub temu da je afera močno vplivala na oba para, pa bodo morali Dean in Tracy ter Davina in Ryan v šovu vztrajati vsaj še en teden, v katerem bodo pari svoje izbrance obiskali doma in spoznali njihove bližnje.

