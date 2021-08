Vtetovirala sta si srce, nato pa odšla z drugima #video

Za pare v oddaji Poroka na prvi pogled se je začela vaja s tednom "da". To pomeni, da ima en član para popoln nadzor. Strokovnjaki so sodelujočim razložili, da sta moč in nadzor velik stres za zvezo, s takšno vajo pa si lahko prizadevajo za bolj enakovredno razmerje moči. Nekateri se ob igri zabavajo in dajejo partnerjem naloge, ki jih morajo opraviti, drugim pa ukazovanje ni všeč. Ryan in Davina pa imata posebne načrte, in sicer skupno tetovažo. A on ne ve, da ona sanja o drugem.

Ryan si je dal vtetovirati morsko deklico, ki naj bi ga spominjala na Davino Foto: zajem zaslona

"Tetovirati si bom dal morsko deklico, ki bo taka kot ti," ji je dejal, preden sta se odpravila od doma. Novopečena žena je odvrnila, da se ji zdi to "kul", in ga objela. Ryan ji želi s to gesto pokazati, koliko mu pomeni. "Srce nosim na dlani. Upam, da bo to s tetovažo videla." Njej je laskalo, da je pustila pečat na njem. Ker si je tudi sama zaželela tetovažo, sta se odločila še za skupno. Oba sta si vtetovirala srce, kar pa sta si razlagala vsak po svoje.

Vsak dan napredujeva in se več smejiva, se je tolažil Ryan. Zdaj je za vedno, je dodal. Za Davino pa je bila to le srčkana tetovaža. "Ni nujno, da je to ljubezenski tatu. Kar tako, zakaj pa ne. Saj sva mlada in neumna." Ravno med tetoviranjem ji je pisal Dean, moški, s katerim se spogleduje in za katerega misli, da je zanjo popoln. Odnos s svojim novim možem Ryanom je opisala z besedami: "Tu ni romantične vezi. Ryana imam za dobrega prijatelja."

Eksperiment Poroka na prvi pogled se nadaljuje nocoj ob 20.45 uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.