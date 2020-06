V tem veličastnem dvorcu je bila posneta uspešnica Agathe Christie #foto

Serija Gnezdo zla (Ordeal By Innocence) je bila posneta na posestvu Ardgowan na škotski obali blizu Glasgowa. Zunanjost obdajajo čudoviti vrtovi, notranjost pa zaznamuje veličastno stopnišče. Zdi se, da je to popolno prizorišče za kriminalko po predlogi Agathe Christie. Dvorec, ki ga vidimo v miniseriji, pripada siru Ludovicu Houstonu, ki je v svoj dom odstopil igralcem in 140-članski produkcijski ekipi.

Ardgowan je štiri tisoč hektarjev velika posest, dvorec iz serije pa je bil zgrajen v 18. stoletju. Skozi zgodovino so bili na posestvu gradovi, potekale so bitke in lovi na čarovnice, med drugo svetovno vojno pa je bil dvorec tudi začasna bolnišnica. Sir Ludovic se je na posest preselil leta 2014 in ga odprl za poroke, konference in zasebne prireditve. Poleti 2017 pa je tja prišla tudi snemalna ekipa Gnezda zla.

Snemanje se je po šestih tednih zaključilo, serija pa bi morala biti predvajana istega leta pred božičem. Toda novembra sta dve ženski igralca Eda Westwicka obtožili spolnega napada, zato je bilo predvajanje serije prestavljeno, ustvarjalci pa so se odločili Westwicka zamenjati z Christianom Cookom. To je pomenilo, da je bilo treba vsak prizor, v katerem se je pojavil Westwick, posneti še enkrat.

Na srečo je ekipa tudi drugič lahko uporabila isto lokacijo in se vrnila na posestvo Ardgowan. "Lastnik hiše je ohranil precej stvari, ki so bile delo našega oblikovalca. Pred snemanjem smo namreč prebarvali celotno hišo in postavili novo preprogo, ki je bila lastniku kot kaže všeč in jo je obdržal. V nasprotnem primeru bi trajalo v nedogled, da bi čisto vse še enkrat preuredili," je povedala ena od direktorica serije Sandra Goldbacher (na sliki spodaj z igralcem Billom Nighyjem).

Vseeno je bil velik izziv za ustvarjalce, da je bilo vse videti kot prvič. Iz Pariza in Rima so morali ponovno pridobiti vse rekvizite in jih postaviti na isto mesto. Ponovno snemanje vseh 35 prizorov z novim igralcem pa je trajalo 12 dni.

