Turška zvezdnica govori pravo britansko angleščino. Prisluhnite! #video

Vloga dekleta, ki pride iz velemesta v zelo tradicionalno okolje, se zdi kot pisana na kožo Asli Enver, glavni igralki priljubljene serije Istanbulska nevesta. Asli je namreč z družino živela v Londonu, kjer je bila tudi rojena, pri 12 letih pa se je z mamo vrnila v Turčijo.

Danes velika zvezdnica turške televizije je potrebovala kar dve leti, da se je navadila na življenje v Turčiji in se priučila jezika, znanje angleščine pa je seveda ostalo. Še več, igralka govori angleščino s pristnim britanskim naglasom.

Sureja in Faruk

Med odraščanjem v Londonu je osvojila pravi britanski naglas

Resnična zgodba o epski ljubezni je pred male ekrane prikovala gledalce po svetu, tudi naše sosede Hrvate, hrvaška novinarka pa je celo obiskala snemalno prizorišče Istanbulske neveste in govorila tako z Asli, ki igra nevesto Surejo, kot z Ipek Bilgin, ki upodablja oblastno taščo Esmo.

Čeprav smo ju navajeni slišati v turščini, pa sta se z novinarko pogovarjali v zelo lepi angleščini. Še posebno izstopa Asli, ki je med odraščanjem v Londonu osvojila pravi britanski naglas. Prisluhnite v spodnjem posnetku:

Asli je v intervjuju, ki je potekal kar v zimskem vrtu dvorca družine Boran, novinarki zatrdila, da je soigralec Özcan Deniz, ki igra njenega moža Faruka, pravi gentleman tudi v zasebnem življenju.

"Hrvaška obala je lepša od turške"

62-letna Ipek, ki zatrjuje, da nima prav ničesar skupnega z Esmo, pa je pohvalila tudi hrvaško obalo, ki jo je nedavno obiskala. "Vse je bilo čisto. Tudi morje je bilo lepše kot pri nas," je še povedala.

Kaj nas čaka v prihodnjih delih Istanbulske neveste?



Vsi iščejo odgovore, zakaj se je zgodil požar in kaj sta v koči počeli Esma in Rejhan, toda prva molči ali se odgovoru izmika, druga pa še vedno nezavestna leži v bolnišnici. Faruk seveda ne miruje, krivca bo izsledil, pa čeprav s sredstvi, ki so na meji zakonitega.



Senem odide v lekarno in naroči nosečnostni test, ko skozi vrata stopita Sureja in Dilara, ki sta prišli po enako stvar. Džan medtem pričaka Surejo in jo obdolži, da ju želi z Begum spraviti narazen. Faruk vendarle izve, da sta njegova mati Esma in odvetnik Garip v ljubezenski zvezi, novice pa seveda ne sprejme dobro. Še huje se odzove, ko izve, da je Sureja ves čas vedela ... Poči pa tudi med Fikretom in Ipek.

