To je bil razlog, da Bryant ni nastopil v filmu Spika Leeja

Nocoj ob 21. uri si boste na Planetu lahko športno dramo režiserja Spika Leeja Kdo vodi igro? (He Got Game). Za vlogo v filmu je režiser snubil tudi pred kratkim tragično umrlega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta, a je vlogo na koncu zavrnil. Vlogo je nato prevzel drug košarkarski zvezdnik.

Mnogi ljubitelji košarke vedo, da je nekdanji NBA zvezdnik Ray Allen skupaj z oskarjevcem Denzelom Washingtonom zaigral v kultni klasiki Spike Leeja Kdo vodi igro? (He Got Game). Nekoliko manj znano dejstvo pa je, da si je Spike Lee vlogo najprej močno želel Kobeja Bryanta.

Ray Allen in Denzel Washington v filmu Kdo vodi igro? (He Got Game)

Kobe Bryant in Ray Allen sta bila le dva izmed številnih igralcev, ki so bili na avdiciji za vlogo Jesusa Shuttleswortha, srednješolskega košarkarskega fenomena, ki ga čaka ena najtežjih odločitev v svoji košarkarski karieri – izbira univerze. Spike Lee je želel, da vlogo odigra košarkar iz lige NBA, ki je na elitni ravni, da bi film bil videti res pristen. Na avdicijo je zato med drugim povabil tudi zvezdnike kot so Stephon Marbury, Kevin Garnett in Allen Iverson. Izmed vseh naštetih pa je bil ravno Kobe Bryant režiserjeva največja želja.

Usodna je bila peta tekma polfinala končnice

Leta 1997 je bil Kobe novinec v ligi NBA in skozi sezono je že dokazoval, da je iz prvega testa in tudi njegovo povprečje doseženih točk se je proti koncu sezone znantno povečevalo. Toda potem je prišla 5. tekma polfinala Zahodne konference proti Utah Jazzu.

Njegovi Lakersi so v seriji zaostajali s 3:1 in zato nujno potrebovali zmago za obstanek v igri za veliki finale. Lakersi so vse breme odločitve nato preložili na pleča Kobeja Bryanta. Pri rezultatu 89:89 se je odločil za odločilni met, pri tem pa zgrešil celo obroč. V podaljšku se mu je podobno zgodilo še trikrat in zmaga je šla v roke Utah Jazza. Poraz je pomenil konec sezone za Lakerse, zato Bryant z razpletom vsekakor ni bil zadovoljen.

Foto: Guliver/Getty Images

Kmalu zatem ga je klical Spike Lee, da bi se dogovorila, kdaj bi lahko začeli s snemanjem, a Kobe na režiserjevo cveliko razočaranje o tem ni želel niti slišati. 18-letnik se je zavezal, da bo namesto snemanja filma raje treniral in izboljšal svojo košarkarsko igro, saj ni želel, da bi se mu scenarij s tekme z Utahom še kdaj ponovil.

"Nisem najbolj potrpežljiv človek. Snemanje filmov vzame preveč časa in to ni zame. Hotel sem le igrati košarko. Ves čas sem želel trenirati. Čutil sem velik pritisk, ko sem prišel v ligo NBA, da moram pokazati iz kakšnega testa sem. Vse svoje napore sem želel usmeriti v priprave na novo sezono," je svojo odločitev, da v filmu ne bo sodeloval kasneje pojasnil Kobe Bryant.

Foto: Getty Images

Kljub vsemu sta režiser in košarkarski zvezdnik kasneje sodelovala pri dokumentarcu, ki je predstavil dan v življenju legendarnega košarkarja. Petkratni zmagovalec lige NBA je sicer tudi dobitnik oskarja za kratki animirani film Draga košarka.

Film Kdo vodi igro? (He Got game) z Denzlom Washingtonom, Rayem Allenom in Millo Jovovich si na Planet 2 lahko ogledate NOCOJ ob 21. uri.

