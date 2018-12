Tako je Zlatan presenetil rešene tajske dečke #video

V oddaji Ellen, ki si jo boste lahko v petek, 14. decembra, ob 13.10 ogledali na Planetu, bodo gostovali tajski dečki, ki so letos poleti kar 17 dni preživeli v poplavljeni jami na severu Tajske. Na koncu so jih rešili v spektakularni reševalni akciji, ki jo je spremljal ves svet. S svojim prihodom jih je presenetil njihov nogometni idol Zlatan Ibrahimović.

Oddaja Ellen, v kateri so gostovali rešeni tajski dečki in Zlatan Ibrahimović, bo na sporedu v petek, 14. decembra, ob 13.10.

Dečki so voditeljici povedali, da so si želeli jamo, ki je sicer priljubljena turistična točka na severu Tajske, zgolj na hitro ogledati, a se je njihov obisk iz predvidene ure zaradi nenadno narasle vode, ki jim je preprečila izhod iz jame, raztegnil na neverjetnih 17 dni. V tem času nikoli niso izgubili upanja, ves čas so verjeli, da jih bodo našli in rešili. Mirnost in prisebnost so ohranjali z molitvijo in meditacijo.

Za dečke je vrhunec obiska pri voditeljici Ellen DeGeneres predstavljal prihod njihovega vzornika, nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića.

Sedemintridesetletni Šved se je dečkom poklonil z naslednjimi besedami: "Do zdaj sem mislil, da sem pogumen, vendar moram priznati, da ste vi pogumnejši. Pravzaprav mislim, da je vaše moštvo najboljše moštvo na svetu. Prikazali ste izreden timski duh in ohranili potrpežljivost!" Več v videu in današnji oddaji Ellen ob 13.10 na Planetu.

Aktualna sezona pogovorne oddaje Ellen je na Planet TV na sporedu od ponedeljka do petka ob 13.10.

