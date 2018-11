Tako so Sofio Vagara imitirali njeni igralski kolegi. Kako se je odzvala?#video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Sofia Vagara slovi po dveh posebnostih: bujnem oprsju in naglasu. Kolumbijka ima namreč zanimiv način govorjenja angleškega jezika in pripovedovanja nasploh, zato jo marsikdo rad posnema. Tokrat so se je lotili njeni igralski kolegi iz serije Moderna družina. Kako jim je uspelo, poglejte v spodnjem videoprispevku.

Kaj vse je Sofia povedala Ellen, boste izvedeli v današnji oddaji ob 13.10, še pred tem pa vam nekaj zanimivosti, ki jih o 46-letnici morda niste vedeli, razkrivamo mi:

Foto: Printscreen YouTube

Čeprav je že od 17. leta v svetu šovbiznisa, je zares zaslovela šele pri 37 letih, ko je dobila vlogo v ABC-jevi seriji Moderna družina.

Kljub bujnemu oprsju igralka nosi konfekcijsko številko 38.

V študentskem obdobju se je poročila s svojo srednješolsko ljubeznijo Joejem Gonzalezom , ki mu je pri 20 letih povila sina Manola . Ta je zdaj v manekenskih vodah.

, ki mu je pri 20 letih povila sina . Ta je zdaj v manekenskih vodah. Študirala je stomatologijo.

Njena mama je bila gospodinja, oče pa živinorejec.

Ko je bila stara 17 let, je prvič nastopila v televizijskem oglasu za Pepsi.

Zaradi igralske kariere in varnejšega življenja se je s sinom iz Kolumbije preselila na Florido, kjer je spoznala Chrisa Paciella , s katerim sta postala par. Ta je bil mafijec, ki naj bi sodeloval v ropih bank, leta 2000 pa so ga celo obsodili za umor hišne pomočnice.

, s katerim sta postala par. Ta je bil mafijec, ki naj bi sodeloval v ropih bank, leta 2000 pa so ga celo obsodili za umor hišne pomočnice. Leta 1998 je umrl njen brat, ki so ga med ugrabitvijo pri njegovih 27 letih ustrelili.

Prebolela je raka na ščitnici.

Zadnja leta velja za eno najbolje plačanih televizijskih igralk. Letno zasluži kar 37 milijonov evrov, kar je 14 milijonov več od njene najbližje zasledovalke.

Aktualna sezona pogovorne oddaje Ellen je na Planet TV na sporedu od ponedeljka do petka ob 13.10.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.