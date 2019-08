Konec tedna z Jimom Carreyjem, Jennifer Aniston in Julio Roberts

Sobota na Planet prinaša smeh, najprej ob 20. uri z Aceom Venturo, nato pa še z Jennifer Aniston in Vinceom Vaughnom v filmu Greva narazen. Planet 2 bo medtem pravi naslov za akcijo, Planet PLUS pa za romantiko, saj bo v soboto na sporedu eden najboljših romantičnih filmov vseh časov Notting Hill. V nedeljo nas čaka tudi nov prenos tekme z domačih nogometnih zelenic.

V soboto bo na Planetu pestro že popoldne, ob 14.50 bo na sporedu srčna drama Pes po imenu Duke (Duke), ob 16.30 pa biografska drama Poletje v februarju (Summer in February) z Dominicom Cooperjem, Emily Browning in Danom Stevensom. Film je posnet po resničnih dogodkih in govori o ljubezenskem trikotniku med umetniki v slikarski koloniji v idiličnem Cornwallu v senci bližajoče se prve svetovne vojne.

Sobotni večer je rezerviran za smeh, ob 20. uri bo za krohot poskrbel Ace Ventura: Nori detektiv (Ace Ventura: Pet Detective). Vloga prismojenega detektiva za živali je Jima Carreyja izstrelila med zvezde. Ko pred pomembno tekmo klubu ukradejo maskoto (delfina), ugrabijo glavnega obrambnega igralca, trener pa nenadoma umre, Ace Ventura dobi največji detektivski izziv v svoji karieri. Kdo bi ukradel delfina in zakaj?

Ob 21.40 se bomo nasmejali še Jennifer Aniston in Vinceu Vaughnu v komični drami Greva narazen (The Break-Up), v katerem se sprta partnerja odločita raziti, a nobeden od njiju noče zapustiti stanovanja. Zato poskušata drug drugega izriniti iz stanovanja tako, da postaneta grozna sostanovalca ... Jennifer in Vince sta bila za svoji vlogi nominiran tudi za nagrado People's Choice kot najboljši filmski par.

Na Planet 2 bo medtem v soboto poskrbljeno za akcijo, ob 20. uri bo na sporedu znanstvenofantastični film Izvlečen (Extracted), v katerem znanstvenikova zavest po eksperimentalnem poskusu ostane ujeta v umu obsojenca, ki se je javil za prostovoljca. Ob 21.30 sledi še Lov (Jagten), danska drama z Madsom Mikkelsenom v vlogi učitelja, ki se zaradi nepremišljene otroške laži znajde v središču neslutenih posledic. Film je bil nominiran za tujejezičnega oskarja.

Na Planet PLUS pa bo sobotni večer romantično obarvan, ob 20. uri bo namreč na sporedu ena najboljših komičnih romanc vseh časov Notting Hill. V filmu Julia Roberts nastopa kot slavna igralka, ki nekega dne nepričakovano zaide v knjigarno običajnega Britanca Hugha Granta, kar je začetek ene najbolj zabavnih in romantičnih filmskih zgod, ki je navdušila občinstvo po svetu ter bila nominirana tudi za tri zlate globuse in bafte.

V nedeljo bo ob 20. uri na Planetu prenos tekme Prve lige Telekom Slovenije Olimpija Ljubljana - Triglav Kranj, ob 22.20 pa sledi futuristični akcijski film Nadomestki (Surrogates) z Bruceom Willisom in Rosamund Pike.

Na Planet 2 bo medtem ob 20. uri na sporedu kultna komična kriminalka Woodyja Allena Krogle nad Broadwayem (Bullets Over Broadway), ki je bila nagrajena z oskarjem za najboljšo igralko v stranski vlogi (Dianne Wiest), nominirana pa je bila v še šestih kategorijah.

Nedelja prinaša tudi nekaj romantike, ob 20. uri bo na Planet PLUS na sporedu komična drama Škrlatne vijolice (Purple Violets) s Selmo Blair, Edwardom Burnsom in Debro Messing. Ob koncu večera bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji grozljivk, saj bo ob 21.50 na sporedu srhljivi film Hiša na koncu ulice (House at the End of the Street) z Jennifer Lawrence v glavni vlogi.

