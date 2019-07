Tedenski izbor filmskih poslastic

Izpostavljeni filmi na Planet 2 in Planet PLUS

Medtem ko lahko od ponedeljka do petka na Planetu spremljamo razburljive serije, pa na Planet 2 in Planet PLUS na vas čakajo komični, romantični in akcijski filmi. Preverite izbor najboljših filmskih naslovov ta teden!

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri premierno spremljate že 15. sezono Preiskovalcev na delu: NCIS, ob 21. uri pa sledi serija Ugrabljena (Taken). Po vsej akciji ob 21.45 sledi še nekaj smeha s kultno britansko humoristično serijo Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses). Ob torkih ob 23. uri lahko ujamete še ponovitev odlične serije Sence nad Balkanom, srede in četrtki ob isti uri pa so rezervirani za nagrajeno serijo Mr. Robot, medtem ko petki pripadajo španski kriminalni seriji Državne skrivnosti.

PLANET 2

Na Planet 2 lahko v ponedeljek, 29. julija, ob 22.45 ujamete ponovitev odlične komične drame Začetniki (Beginners), ki je hollywoodskemu veteranu Christopherju Plummerju prinesla oskarja.

V torek, 30. julija, bo na Planet 2 doma akcija, saj bo ob 21.00 na sporedu akcijska komedija Hiša jeze (Jing mo gaa ting), v kateri se vdovec Teddy Yu trudi vzgajati čemernega najstniškega sina in divjo hčerko, ki se sramujeta očetovih čudaških zgodb o dobrih časih. A ne vesta, da oče, ki dela kot kiropraktik, živi v tajnosti, saj varuje upokojene agente. Nekega dne zlobneži ugrabijo očeta in tedaj se otroka s pomočjo prijatelja odločita, da bosta svoje znanje borilnih veščin uporabila proti zločincem. Izkaže se, da povsem navadna družina obvlada nenavadne veščine ...

Hiša jeze

V sredo, 31. julija, bo ob 21. uri na sporedu Prasec (Pig), fantazijski film o moškem, ki se zbudi sam sredi puščave s kapuco na glavi in zvezanimi rokami. Tik pred smrtjo ga najde ženska in mu reši življenje. Ko se mu povrnejo moči, spozna, da je izgubil spomin in sploh ne ve, kdo je. Edina sled je kos papirja z imenom "Manny Elder", ki ga ima v žepu, in zato se odpravi v Los Angeles, da bi odkril svojo preteklost. Toda vse je drugače, kot se zdi, in zdi se, da vse skupaj vodi k nečemu večjemu in bolj nenavadnemu, kot si je glavni junak lahko predstavljal.

V četrtek, 1. avgusta, lahko ob 21. uri ujamete Kaznilnico odrešitve (Shawshank Redemption) enega od najboljših filmov vseh časov, ki je bil nominiran za sedem oskarjev, na spletni strani IMDb pa ima oceno 9,3.

Petek, 2. avgust, je rezerviran za smeh, ob 21.00 bo na sporedu komedija Šola za pet (Lower Learning), v kateri je osnovna šola Geraldine Ferraro na robu propada. Podravnatelj Tom (Jason Biggs) mora lene učitelje spraviti k pameti, razkriti ravnateljevo pokvarjenost in šolo obrniti na glavo; še pred sestankom upravnega odbora, ki je odločen ustanovo zapreti. Igrata tudi Eva Longoria in Monica Potter.

V soboto, 3. avgusta, bo ob 21.30 na Planet 2 odlična drama Lov (Jagten), v katerem majhna otroška laž sproži velik plaz, v središču katerega je učitelj (Mads Mikkelsen). Danski film je bil nominiran tudi za tujejezičnega oskarja.

Lov

V nedeljo, 4. avgusta, pa lahko na Planet 2 ob 20. uri ujamete kultno komično kriminalko Woodyja Allena Krogle nad Broadwayem (Bullets Over Broadway), ki je bila nagrajena z oskarjem za najboljšo igralko v stranski vlogi (Dianne Wiest), nominirana pa je bila v še šestih kategorijah. Igrajo tudi John Cusack, Jennifer Tilly, Chazz Palminteri, Mary-Louise Parker in Jim Broadbent.

Planet PLUS

Na Planet PLUS se lahko medtem v ponedeljek, 29. julija, ob 20. uri nasmejite legendarnemu Robinu Williamsu v nič manj legendarnem filmu Očka v krilu (Mrs. Doubtfire), v torek, 30. julija, pa bo prav tako ob 20. uri na sporedu tenkočutna drama Še enkrat od začetka (Return to Zero) z Minnie Driver v glavni vlogi.

V sredo, 31. julija, bo ob 20. uri na sporedu komična zgodovinska romanca Histerija (Hysteria), ki je posneta po resnični zgodbi iz 19. stoletja. V viktorijanskem Londonu mladi zdravnik Mortimer (Hugh Dancy) sprejme službo pri priznanem profesorju Dalrymplu (Jonathan Pryce). Ta se ukvarja z zdravljenjem ženske histerije in prisega na metodo masaže ženskega mednožja. Čedni mladenič ima kmalu polne roke dela, v iskanju novih rešitev pa s prijateljem elektromehanikom izumita prvi vibrator. Vendar se Mortimer znajde v precepu med množico zadovolj(e)nih strank in naraščajočo ljubeznijo do svojeglave hčerke profesorja Dalrympla (Maggie Gyllenhaal).

Histerija

Četrtek, 1. avgust, je dan za romantiko in tokrat jo bosta gledalcem pričarala Ed Harris in Annette Bening v romantični drami Podoba ljubezni (The Face of Love), v kateri se vdova zaljubi v moškega, ki je neverjetno podoben njenemu pokojnemu možu, a njuno romanco ona skriva pred družino in prijatelji, saj noče, da bi opazili neverjetno podobnost med moškima. A ona ni edina, ki ima skrivnosti ... V stranski vlogi igra tudi Robin Williams.

Petek, 2. avgust, na Planet PLUS prinaša komično kriminalko Dvojna igra (Duplicity) s Clivom Owenom in Julio Roberts, Julia pa nas bo očarala tudi v soboto, 3. avgusta, ko bo ob 20. uri na sporedu eden od najbolj priljubljenih romantičnih filmov Notting Hill.

Nedelja, 4. avgust, pa prinaša tudi nekaj za ljubitelje grozljivk, saj bo ob 21.50 na sporedu srhljivi film Hiša na koncu ulice (House at the End of the Street), z Jennifer Lawrence v glavni vlogi.

Hiša na koncu ulice

