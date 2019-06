To je film, ki je bil za Minnie Driver največji igralski izziv

Na Planet PLUS si lahko nocoj ob 21. uri ogledate film Še enkrat od začetka (Return to Zero), ki je Minnie Driver prinesel nominacijo za emmyja. Igralka, ki pred kamero nastopa že tri desetletja, je priznala, da je bila čustvena drama najtežji igralski izziv v njeni karieri.

Film Še enkrat od začetka (Return to Zero) temelji na resnični zgodbi o paru, ki se pripravlja na prihod prvega otroka, a le nekaj tednov pred rokom spozna, da bo sin mrtvorojen. Par se skuša s težko izkušnjo spoprijeti z zanikanjem, pobegom, alkoholom in afero, a zdi se, da njuna zakonska zveza te preizkušnje ne bo preživela. Ko ugotovita, da je ona spet noseča, pa morata ponovno združiti moči in se skupaj spoprijeti z novo nosečnostjo, polno dvomov, bridkosti in bojazni.

Minnie Driver priznava, da je bila vloga v čustvenem filmu najtežji igralski izziv v njeni karieri, a še bolj jo je skrbelo, kako bosta film doživela režiser Sean Hanish in njegova žena, saj drama temelji na njuni resnični zgodbi. Bala se je, da bo podoživljanje tragičnih dogodkov preveč boleče zanju, a režiser je bil povsem miren. "Bil je osredotočen in v veliko pomoč pri najtežjih prizorih," je povedala Minnie in dodala: "Mislim, da tudi zato, ker je kot pravi umetnik vzel tragedijo in jo spremenil v nekaj drugega - v tem primeru v nekaj, kar upamo, da bo doseglo veliko ljudi in jim pomagalo pri okrevanju."

Minnie Driver in Paul Adelstein v filmu Še enkrat od začetka

Minnie je tudi sama mama, desetletnega sina Henryja pa vzgaja kot samohranilka. Tudi lastna izkušnja z materinstvom ji je pomagala pri določenih prizorih, hkrati pa so bili prav zaradi tega še posebej mučni.

"Ljudje so me spraševali, zakaj bi hotela posneti film o tako težki temi, o kateri noče nihče govoriti. No, tudi jaz nočem govoriti o tem, a zgodi se povsem običajnim ljudem po vsem svetu in veliko pogosteje, kot si lahko predstavljate," je razložila igralka. Film so posneli s pomočjo množičnega financiranja na platformi Kickstarter, projekt pa so podprli tudi mnogi starši s podobno izkušnjo, s katerimi se je igralka osebno srečala.

V drami Še enkrat od začetka poleg Minnie igrajo tudi tudi Paul Adelstein, Alfred Molina in Connie Nielsen, film pa je bil nominiran za emmyja v kategoriji najboljše glavne igralke v miniseriji ali filmu.

Pogumen film Še enkrat od začetka si lahko na Planet PLUS ogledate v četrtek, 27. junija, ob 21. uri. Ponovitev bo naslednji dan, v petek, ob 17.10.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.