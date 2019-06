Sobotna romantika s filmom Zaplešiva

Ko zdolgočasenega odvetnika pogled na lepo inštruktorico plesa pritegne k vpisu na tečaj, to vodi v vrsto nesporazumov z njegovo ženo ... Komično dramo Zaplešiva (Shall We Dance) lahko na Planetu ujamete v soboto, 29. junija, ob 20. uri.

Shall We Dance, 2004

Komična romantična drama

V soboto, 29. junija, ob 20.00 na Planetu

Režija: Peter Chelsom

Igrajo: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Bobby Cannavale, Nick Cannon

Zgodba:

John Clark se po dvajsetih letih srečnega zakona in uspešne kariere pravnika v velikem podjetju za zapuščinske zadeve počuti nesrečnega ali vsaj praznega. Z vlaka, s katerim se vsak dan vozi domov z enoličnega dela, opazi lepo inštruktorico plesa, ki zre z okna očitno slabo obiskane šole za dvoranske plese. Pritegne ga, ker je videti tako žalostna, kot se sam počuti, in odloči se vpisati v plesni tečaj za začetnike. To prikrije svoji ženi Beverly, kar vodi do kupa nesporazumov, ki svoj epilog dobijo na pomembnem plesnem tekmovanju.

Romantična komična drama je priredba istoimenske japonske uspešnice iz leta 1996, Jennifer Lopez in Richard Gere pa sta bila nominirana tudi nagrado Teen Choice za najboljši plesni prizor.

