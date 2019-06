Čarobna sobota s filmom Levji kralj

Lion King, 1994

Animirani film

V soboto, 29. junija, ob 20.00 na Planetu

Režija: Roger Allers, Rob Minkoff

Zgodba:

Levji kralj je brezčasna zgodba o težavnem odraščanju levjega mladiča ter njegovem soočanju z odgovornostjo kraljevske usode. Simba je dolgo pričakovani ljubljeni sin mogočnega kralja živali Mufase. Brezskrbno otroštvo malega Simbe se tragično konča, ko njegov častihlepni stric Scar ubije svojega brata Mufaso, mladega levčka pa obtoži za njegovo smrt ter ga izžene iz kraljestva.

V neprostovoljnem izgnanstvu mladi lev spozna nenavadna prijatelja, svinjo bradavičarko Pumbo ter surikato Timona, hudomušna postopača brez vsakršnih skrbi. A ko se bliža čas odraslosti, Simbo obišče duh pokojnega očeta; naroči mu, naj se zoperstavi zahrbtnemu Scaru ter zasede svoje mesto na živalskem prestolu.

Film je prejel dva oskarja, tudi za najboljšo pesem Can You Feel The Love Tonight, ki jo je uglasbil Elton John, besedilo pa je spisal Tim Rice. Levji kralj je prav tako prejel tri zlate globuse in tri grammyje.

