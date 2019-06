Nedeljska akcija s Prehitrimi in predrznimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paul Walker tokrat prenaša pošiljko "umazanega" denarja za sumljivega poslovneža. Uspešnica Prehitri in predrzni obljublja vozila, kot jih še ni bilo, in neverjetne avtomobilske vratolomne pustolovščine! V nedeljo ob 20. uri na Planetu.

2 Fast 2 Furious, 2003

Akcijski triler

V nedeljo, 30. junija, ob 20.00 na Planetu

Režija: John Singleton

Igrajo: Paul Walker, Tyrese Gibson, Cole Hauser, Eva Mendes, Ludacris, James Remar, Devon Aoki

Zgodba:

O'Connor ima še zadnjo priložnost, da se izkaže. FBI v Miamiju si beli glavo s Carterjem Veronom, poslovnežem, ki svoje uvozno-izvozno podjetje uporablja kot krinko zamednarodni kartel, ki z njegovo pomočjo pere denar. Že več kot leto dni ga strogo nadzorujejo, vendar mu ne morejo do živega. Odkrili so le, da je najverjetneje povezan z nezakonitimi cestnimi dirkami. Zato na pomoč pokličejo O'Connerja. Pomaga mu nekdanji sošolec in nekdanji zapornik Roman Pearce (Tyrese Gibson). Za sodelovanje mu obljubijo, da bo njegova debela kartoteka kaznivih dejanj izginila z obličja zemlje.

