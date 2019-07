Christopher Plummer je sovražil Moje pesmi, moje sanje

Danes 89-letni igralec Christopher Plummer ima za seboj resnično bogato kariero in neprecenljive izkušnje. Zaigral je v več kot 180 filmskih in televizijskih vlogah, med katerimi skoraj neupravičeno najbolj izpostavljajo Moje pesmi, moje sanje (The Sound of Music) in je eden od redkih igralcev ter edini kanadski, ki ima "trojno krono igralstva", kakor pravijo šopku nagrad, ki ga sestavljajo filmski oskar, televizijski emmy in gledališki tony.

Christopher Plummer in Ewan McGregor kot oče in sin v Začetnikih

Najstarejši oskarjevec

Oskarja so mu prinesli prav Začetniki (Begginers), komična drama, ki si jo lahko v soboto ob 22.10 ogledate na Planetu. Christopher je oskarja prevzel pri 82 letih in postal najstarejši nagrajeni igralec, pri 88 letih pa je bil znova nominiran za vlogo v filmu Ves denar sveta (All the Money in the World) in postal še najstarejši nominiranec v igralski kategoriji. V kriminalki je pravzaprav zamenjal Kevina Spaceyja, ki ga je režiser Ridley Scott zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju dobesedno izrezal iz filma.

"Najprej sem bil zaskrbljen, če mi bo uspelo, da si zapomnim ves tekst, saj nisem imel prav nobenega časa za pripravo, le dan ali dva, preden sem prišel na snemanje. Ko sem videl, da bo šlo, sem si oddahnil. Snemanje je bilo sproščeno zaradi Ridleyja, ki mi je poskušal vse skupaj čim bolj olajšati, za kar sem zelo hvaležen. A očitno tudi rad tvega," je za The Guardian povedal Plummer. Tveganje se je na koncu izplačalo tudi za Plummerja, saj je bil poleg oskarja nominiran tudi za bafto in zlati globus.

Goran Višnjić v Začetnikih igra mlajšega ljubimca Christopherjevega lika

Besen, ker mu niso pustili peti

A oboževalci igralca še vedno največkrat sprašujejo o muzikalu Moje pesmi, moje sanje, ki ga je posnel leta 1965. "Včasih me je to spravljalo ob živce, a sem se s tem sprijaznil," je povedal in dodal, da ima čas to čudovito sposobnost, da zajedljivost spremeni v mehki cinizem.

"Hvaležen sem za ta film in za Roberta Wisa, ki je velik režiser in džentelmen, pa tudi za Julie Andrews, ki je odlična prijateljica. Takrat sem moral biti kar zoprn sodelavec, saj sem bil besen, ker mi niso pustili peti. Tako dolgo sem vadil, a takrat so muzikale posneli tako, da so pripeljali šolan glas, ki je naknadno posnel pesmi," je v smehu povedal igralec.

Vloga v Začetnikih je ena od njegovih najljubših

Dandanes je Plummer na snemanjih veliko bolj sproščen, kar prinesejo tudi izkušnje in dejstvo, da v svojem delu resnično uživa. Še posebno dobro je razpoložen, ko lahko igra like, kot je ta v komični drami Začetniki, kjer upodablja bolnega očeta, ki je vse do ženine smrti skrival, da je v resnici homoseksualec, kar prizna tudi svojemu zmedenemu sinu (Ewan McGregor). Igralec je bil navdušen, da mu je režiser Mike Mills pustil odprte roke pri oblikovanju lika. "To je ena od mojih najljubših filmskih vlog, med snemanjem sem se zelo zabaval," je zatrdil.

