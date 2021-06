Pred oltarjem mu je povedala, da ima sina #video

V šovu Poroka na prvi pogled spremljamo zanimiv eksperiment, kjer pari na podlagi strokovnih analiz pristanejo skupaj, njihovo prvo srečanje pa je kar pred oltarjem, kjer si obljubijo večno zvestobo, se odpravijo na medene tedne in nato še nekaj časa preživijo skupaj, da ugotovijo, ali so si res usojeni. Poroka na prvi pogled je na Planetu vsak delavnik zvečer.

V avstralski verziji šova Poroka ne prvi pogled na Planetu je bilo tudi sinoči napeto. Nevesta Lauren in ženin Andrew sta se kot vsi pari v eksperimentu spoznala na njun poročni dan. Tresla sta se od živčnosti, v enem trenutku je nevesta celo podvomila o poroki, ko se je želela obrniti in oditi. A ni pobegnila, je pa pripravila še eno presenečenje za bodočega moža. Resnico.

Ženin v dvomih

Lauren, ki je prodajalka avtov in ljubiteljica fitnesa, ima 11-letnega sina. Zelo mlada se je poročila z 20 let starejšim moškim, a se tudi z njim razšla, zato je obupala nad zvezami. Šov je sprejela kot zadnjo priložnost, da ne bi ostala v življenju sama. Andrew je gasilec in učitelj, ki ni prepričan, ali ima res tako visoka merila, da do zdaj še ni našel prave ženske zase, ali pa se res z nobeno ne ujame. Želi pa si družine.

Andrew je novico o tem, da ima novopečena žena sina, sprejel mirno in pozitivno, saj je že prej začutil, da mu bo povedala nekaj pretresljivega. Takoj ji je pokazal, da ga to ne moti in da bo sina tudi sprejel.

Trenutek resnice

A njun poročni dan se je nadaljeval kljub šokantnemu priznanju. Vrnila sta se k svatom in razrezala torto. Kako se bosta razumela, ko bosta ostala sama, pa preverite že nocoj!

