"Pogrešam higieno v poslu, ženske smo lahko krute" #video

Pred tridesetimi leti so po slovenskih cestah zahrumeli tanki jugoslovanske armade. Na mejnih prehodih pa so ljudi pričakale barikade, teritorialci in odločni Slovenci. Začela se je vojna za Slovenijo. Ob jubileju smo na Planetu predvajali posebno oddajo ob 30. obletnici samostojne Slovenije.

Voditelj informativne oddaje Planet 18 Igor Krmelj nas je s posebno oddajo ob 30. obletnici samostojne Slovenije popeljal skozi zgodovino. Njegovi gostje so bili športniki, politiki ter tudi glasbeniki, in vsi so del te zgodovine, danes pa pišejo različne zgodbe. Uspešna podjetnica, nekoč pa predvsem znana pevka, Hajdi Korošec Jazbinšek je v oddaji spregovorila o svojem življenju danes in nastopanju nekoč.

Zmago Sagadin, Hajdi Korošec Jazbinšek, Igor Bavčar, Jelko Kacin in voditelj Igor Krmelj

"Če pogledam z vidika posla, s katerim se ukvarjamo ženske, opažam, da smo lahko tudi krute, in tega ne morem razumeti," je bila iskrena Hajdi. Dodala je, da ne misli ob tem samo na ženske, tudi moški so lahko veliki egocentriki, kar se vse bolj odraža tudi v politiki.

Še danes pa se spominja dravskega mostu, kjer je na eni strani stal tank, na drugi strani pa povorka, katere del je bila tudi sama. "Glasbeniki so takrat želeli vliti ljudem dobro voljo, saj jih je bilo strah," pravi. In takrat je padla tudi prva žrtev.

