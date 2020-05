"Pogosto so ženske v gasilstvu pomaknjene v ozadje!" #video

Danes je mednarodni dan gasilcev, zato se jim bomo na Planetu poklonili s predvajanjem predstavitvene oddaje Gasilci. Na treh zahtevnih poligonih, ki so bili zgrajeni pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov, se bodo tokrat preizkusile gasilke iz PGD Predoslje, ki so nam povedale, da kot svoj največji uspeh štejejo, da so v društvu enakovreden in predvsem zelo pomemben del ekipe.

Danes obeležujemo mednarodni dan gasilcev, dan, ko goduje zavetnik gasilcev sveti Florjan. Kako ga boste praznovali?

Ponavadi se naše društvo udeleži Florjanove maše. V naši zvezi sta ponavadi organizirani dve maši. Ena za društva na levem bregu Save, druga pa za društva na desnem bregu Save. Letos pa bomo dan zaradi nekoliko drugačnih okoliščin preživeli doma, v krogu svojih najbližjih. V primeru, da nas bodo kje potrebovali, se bomo klicu odzvali in pri tem upoštevali navodila in priporočila Gasilske zveze Slovenije za izvajanje interventnih nalog ob razglašeni epidemiji koronavirusa.

Nam lahko na kratko opišete vaše gasilsko društvo?

PGD Predoslje je bilo ustanovljeno leta 1905 in tako v letošnjem letu praznujemo že 115 let delovanja društva. Imamo 192 članov, od tega je 42 operativnih gasilcev, 46 gasilske mladine, 29 starejših gasilcev in 75 ostalih članov. Članic društva je 18.

V oddaji boste tokrat nastopila dekleta, ki tudi sicer tekmujete na gasilskih tekmovanjih. Kateri so vaši največji uspehi?

Naš največji uspeh je zagotovo to, da je ekipa aktivna na več različnih področjih že več kot desetletje. Všeč so nam izzivi in rade preizkušamo naše meje in jih tudi premikamo. Pogosto so ženske v gasilstvu pomaknjene v ozadje in en izmed večjih uspehov je vsekakor vzporeden korak z našimi moškimi kolegi v društvu. Naše mnenje je slišano ter upoštevano in to je tisto, kar nam je najpomembnejše. Če pa govorimo strogo o tekmovanjih, potem je naš največji uspeh udeležba na državnem gasilskem tekmovanju leta 2018, kjer smo zasedle odlično 9. mesto.

Kako pa se pripravljate na takšna tekmovanja?

Naše priprave na tekmovanja bazirajo na dobrem ekipnem duhu. Vsaka druženja se začenjajo s smehom in z dobro voljo. Med nami je pester nabor karakterjev in vrednot, kar je vzrok, da imamo pokrita vsa področja od športa, teambuildinga, pravil in organizacije določenih vaj, reševanja sporov do komuniciranja z ostalimi člani društva itd. Družimo se tekom celega leta, pred samimi tekmovanji pa organiziramo posebne vaje, kjer treniramo izključno vaje za tekmovanje. Na teh vajah se pokaže sinhronost, odločnost in prepričanje, da zmoremo vse kar si zadamo. Vse se torej začne pri postavljanju temeljev odnosov v ekipi.

Kako zahtevni pa so se vam zdeli poligoni v oddaji Gasilci, ki si jo bomo lahko nocoj ogledali na Planetu?

Poligoni se precej razlikujejo od standardnih tekmovanj, predvsem ker se izvajajo v popolni zaščitni gasilski opremi. Že sama zaščitna oprema doprinese precej dodatnih kilogramov, zato je vse skupaj fizično zelo zahtevno. Definitivno je bil eden zanimivejših poligonov v oddaji Goreča hiša, saj na drugih tekmovanjih ni pravega ognja. To ti vsekakor dodatno požene kri po žilah.

Dekleta sodelujete seveda tudi na pravih intervecijah. Bi kakšno vašo intervencijo lahko posebej izpostavili?

Zadnja večja intervencija je bil vetrolom letos februarja. Članice smo priskočile na pomoč pri pokrivanju streh in pri sanaciji povzročene škode. Ko slišimo zahvalo s strani sovaščanov in vidimo hvaležnost v njihovih očeh, vemo, da je bila intervencija uspešna. Ne bi posebej izpostavila intervencij, saj vsak klic po pomoči obravnavamo enako resno in z enako mero zagnanosti.

V Sloveniji imamo trenutno le nekaj poklicnih gasilk? Je tudi v vašem društvu kakšna, ki bi si želela na to poklicno pot?

Gasilstvo je naš hobi, ki mu rade posvečamo svoj prosti čas. Nima pa nobena članica v tem trenutku ambicije postati poklicna gasilka. V našem društvu lahko dokazujemo svoje sposobnosti in smo ponosne, da skupaj spreminjamo okolico na bolje. Mlajšim članicam utiramo pot in kažemo, da je mogoče prav vse, česar se lotijo s polnim zagonom. Mogoče pa poklic gasilke pritegne kakšno od naših mladink ali pionirk (smeh).

V čem pa ste po vašem mnenju gasilke boljše od vaših moških kolegov?

V današnjem času sta tehnika in taktika v gasilstvu napredovali do te mere, da ni več pomembna samo moč, v kateri prednačijo moški. Ženske smo znane po tem, da se problemov lotimo z glavo, upoštevamo pridobljeno znanje, smo vztrajne in natančne. V gasilstvu pa seveda ni moških in ženskih del. Če se dekle odloči in vztraja, bo uspela, enako kot moški. Izpostaviti je treba to, da biti enak in imeti enake možnosti ne pomeni, da vsi delamo enake stvari z enako močjo in zagnanostjo. Imeti enake možnosti pomeni, da se spoštujejo razlike med spoloma in, da se razvija področja, kjer je vsak posameznik najboljši.

Predstavitveno oddajo Gasilci si lahko ogledate NOCOJ ob 21. uri na Planetu. Uro pred tem pa si na Planetu lahko ogledate tudi kviz Milijonar, v katerem se bodo tudi pomerili gasilci, ki bodo denar tokrat zbirali za dober namen.

