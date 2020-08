Pet zanimivih dejstev o kultnem filmu Christopherja Nolana

Zamisel za film sta brata Nolan dobila med vožnjo v avtomobilu

Leta 1996 se je 26-letni Christopher Nolan skupaj s svojim 20-letnim bratom Jonathanom odpeljal z doma v Chicagu na dva tisoč kilometrov dolgo pot proti Los Angelesu, kjer sta želela uresničiti svoje sanje. Med potjo sta si brata čas krajšala s pogovorom o novih umetniških projektih, predvsem o Jonathanovi zamisli za film o človeku z anterogradno amnezijo, pri kateri gre za izgubo sposobnosti za ustvarjanje novih spominov po dogodku, ki je vzrok za amnezijo.

Carrie-Ann Moss in glavni igralec Guy Pearce

Za glavno vlogo v filmu je bil predviden Brad Pitt

Prvotna izbira za glavni lik Leonarda je bil Brad Pitt, vendar se je moral ta vlogi odpovedati, ker je bil zaposlen z drugimi filmskimi projekti. Vseeno pa je po besedah režiserja odločilno vplival na to, da so film sploh posneli, za kar mu je bil zelo hvaležen. "Prebral je scenarij in se srečal z menoj." Čeprav sodelovanja pozneje ni prišlo, pa je bil Nolan prepričan, da je prav to vzbudilo večje zanimanje za scenarij pri produkcijskih hišah, zato so film naposled tudi posneli.

Igralec je v resnici izkusil izgubo spomina

Igralec Stephen Tobolowsky, ki je v filmu odigral vlogo Sammyja Jankissa, se za izjemno igro v filmu ob svojem talentu lahko zahvali tudi svoji resnični izkušnji.

Igralec Stephen Tobolowsky

"Ko sem govoril z režiserjem, sem mu povedal, da bo verjetno veliko igralcev hotelo nastopiti v tem filmu in da jih bo veliko želelo biti Sammy Jankiss, stavim pa, da bom edini, ki je v resnici imel tovrstno izkušnjo. Med operacijo so eksperimentirali z anestetikom, ki me ni uspaval, ampak mi je povzročil amnezijo. Kar nekaj dni je trajalo, da je minilo. Če sem držal prazen kozarec, nisem vedel, ali sem žejen in bom natočil vodo ali pa sem že spil in sem hotel kozarec samo odložiti. Bilo je res grozljivo."

Zvezdnika iz filma Matrica sta navdušila tudi v Mementu

Christopherja Nolana je igralka Carrie-Ann Moss tako navdušila v vlogi Trinity v filmu Matrica, da je bil prepričan, da je idealna tudi za vlogo v njegovem filmu. Ko je igralka sprejela vlogo, je ob tem za vlogo Teddya priporočila soigralca iz Matrice Joeja Pantoliana. Na koncu se je izkazalo, da je bila to ena od njegovih najboljših filmskih vlog.

Joe Pantoliano v filmu Memento

Film je bil posnet v manj kot mesecu dni

Kljub zapletenemu scenariju je bilo snemanje Mementa izjemno gladko. Film je bil namreč posnet v zgolj 25 dneh. Igralka Carrie-Ann Moss pa je svoje delo opravila celo v pičlih osmih dneh.

Kultno filmsko uspešnico Memento si boste na Planetu lahko ogledali v nedeljo ob 22.20.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.