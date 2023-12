Nocoj vas v oddaji Galileo čakajo najboljše zgodbe te sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri vas na Planetu čaka nekoliko drugačna in posebna izdaja oddaje Galileo. Čakajo vas najbolj gledane, najbolj privlačne in največkrat všečkane zgodbe letošnje jeseni.

Za mnoge je lazanja simbol tople, domače kuhinje in družinskih večerij. V prispevku bomo raziskali, zakaj je lazanja tako priljubljena jed, pa ne samo v Italiji, pač pa povsod po svetu.

Foto: Planet TV

S pomočjo kulinaričnih strokovnjakov bomo razkrili skrivnosti priprave popolne lazanje in delili nekaj receptov za okusne različice te jedi. Pripravite se na srečanje z mojstri priprave lazanje. Prepričani smo, da boste izvedeli nekaj novega o ustvarjanju popolnih plasti te okusne italijanske jedi.

Odpotovali bomo tudi v Švico, ki velja tudi za deželo vrhunskih sirov. Spoznali bomo Willija Schmida, sirarja, ki je med najboljšimi na svetu.

Foto: Planet TV

Mojstra in njegov švicarski sir med drugim cenijo tudi svetovno znani kuharji. Njegova strast do rokodelstva in najboljšega surovega mleka na tem območju je, preprosto povedano, resnično občudovanja vredna.

Zima je pred vrati, temperature vse nižje, a cene energentov vedno višje, zato je topla in kakovostna zimska odeja iz puha še pomembnejša. A razpon cen je ogromen.

Foto: Planet TV

Ob koncu oddaje bomo poiskali odgovore na vprašanja, kaj poskrbi in kaj je ključno, da je pernica zares kakovostna.

Bodite z nami nocoj ob 20. uri na Planetu!

