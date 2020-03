Moževa nezvestoba jo še vedno boli #video

Voditeljica Ellen in Hillary sta se v začetku pogovora najprej dotaknili snemanja njene nove dokumentarne serije, ki nosi naslov Hillary in in bo predvajana v štirih delih. V njem sta podrobneje predstavljena tako politična kariera kot osebno življenje nekdanje prve dame. Z voditeljico sta se spomnili, kako je bila Hillary med svojo predsedniško kampanjo linčana s strani javnosti za vsako malenkost, tudi za to, da je navkljub prevari ostala poročena s svojim možem.

Hillary je voditeljici priznala: "Podoživljati moževo prevaro in vsa čustva, ki so me prevevala takrat, je bilo zame med snemanjem zelo boleče. Zavedala pa sem se, da gre za nujno zlo, saj ne bi mogli posneti dokumentarne serije o mojem življenju brez omembe dogodka, za katerega ve celotna javnost." Dodala je še, da je bila odločitev, da ostane v zakonu s svojim možem, najtežja odločitev v njenem osebnem življenju.

Utrinek pogovora nekdanje prve dame Hillary Clinton z Ellen si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa ne zamudite danes ob 14:15 na Planetu:

