Mirko Mayer tokrat ena na ena z Dejanom Židanom

Volitve: Nov začetek

Pred parlamentarnimi volitvami bo voditelj Mirko Mayer tokrat izprašal Dejana Židaan, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsednika stranke Socialni demokrati. Tudi tokrat bomo gosta predstavili iz svežega zornega kota in razgrnili tudi manj znana in bolj osebna dejstva o sicer znanem obrazu slovenskega političnega prostora.

Pogovor z ministrom, ki bo presenetil tudi z marsikatero izjavo brez dlake na jeziku, bo na sporedu v ponedeljek, 14. maja, ob 20. uri.

V nizu posebnih predvolilnih oddaj, ki so na sporedu ob ponedeljkih ob 20. uri, je Mirko Mayer govoril tudi z Mirom Cerarjem, Matejem Toninom, Marjanom Šarcem in Karlom Erjavcem.

