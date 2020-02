Mark Wahlberg je namesto Kim Kardashian domov pripeljal psa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralc Mark Wahlberg je med gostovanjem v pogovorni oddaji Ellen povedal zabavno anekdoto o tem, kako je njegova družina mislila, da na obisk prihajata Kim Kardashian in Kanye West. Marka lahko na Planetu ujamete že ob 14.15!

Otroci so Marka Wahlberga že dlje časa prosili za psa, ko se je igralec vendarle odločil, da jih preseneti z njim. "Nekdo pomemben prihaja nocoj," je prihod štirinožca naznanil Mark. Prav zaradi teh besed pa ga je žena dobesedno "zvlekla" s sestanka in ga vprašala, zakaj na večerjo prihajata Kim Kardashian in Kanye West. Dva od njunih štirih otrok sta bila namreč prepričana, da če gre za nekoga res pomembnega, potem gre za zakonca West.

Na izbor pasme je vplivala zelenica

Težave se s tem še niso končale, saj je bila žena nato razburjena, ker se pred izbiro pasme ni posvetoval z njo, a Mark je voditeljici Ellen DeGeneres priznal, da ga je zanimalo predvsem to, da pes ne bo prevelik, saj ni želel, da bi mu uničil trato pred hišo. Zabaven pogovor si oglejte v posnetku spodaj, celotno oddajo pa lahko na Planetu ujamete že ob 14.15!

Aktualno, 17. sezono pogovorne oddaje Ellen lahko od ponedeljka do petka ob 14.15 spremljate na Planetu.

