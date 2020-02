Z Juretom Godlerjem bomo pokukali v zakulisje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred začetkom nove, že 11. sezone satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, nam je nabriti voditelj razložil, zakaj je dobro pustiti daljinec pri miru vse do konca oddaje, ki jo lahko na Planetu spremljate vsak petek ob 21.30.

V petek, 21. februarja, se bo ob 21.30 na Planetu začela nova, že 11. sezona satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki je voditelju Juretu Godlerju prinesla viktorja in dve nagradi žaromet za "najbolj nabrušen tv-jezik", lani pa je žaromet prevzel v kategoriji najboljšega voditelja razvedrilne tv-oddaje. "Na sporedu smo že od marca 2015 in začenjamo z 11. sezono, na kar sem zelo ponosen," pravi Jure, ki nikoli ne pozabi izpostaviti tudi ekipe soustvarjalcev oddaje (Jernej Celec, Jan Kreuzer in Marko Žerjal).

Ekipo oddaje poleg Jureta Godlerja sestavljajo Jan Kreuzer, Marko Žerjal in Jernej Celec.

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem bo tudi v novi sezoni zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, obeta pa se tudi kakšna novost. "Oddajo bomo navili na še višje obrate, vsak konec oddaje pa bomo po novem posvetili pogledu v zakulisje. Gledalke in gledalci bodo lahko videli, kaj se zgodi z ustvarjalci, ko se oddaja konča. Izplača se pustiti daljinca pri miru," obljublja Jure, ki mu je leto 2020 prineslo veliko novih izzivov, saj bo od 2. marca vodil tudi legendarni kviz Milijonar.

Že nocoj ob 20. uri se na Planet vrača zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru, ob 21.30 pa bo ponovno z nami tudi priljubljena satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem, ki začenja že 11. sezono.

