Jasna razkrila zabavno pustno anekdoto: Bila sva razočarana, pa tudi rahlo vinjena

"To, da bom celotno oddajo vodila preoblečena v našo divo Heleno, bo na nek način – če smem biti malo osebna – velika nagrada za malo Jasnico, ki je kot otrok hodila od vrat do vrat, oblečena v Heleno Blagne, in upala na kakšen kovanček," nam je voditeljica pojasnila, zakaj se je odločila prav za to masko.

Jasna bo v oddaji zapela tudi veliki hit Helene Blagne:

Nato pa je z nami delila še nadvse zabavno anekdoto, ko je pri štirinajstih letih pustovala na Koroškem.

"Povezana je prav z likom Helene Blagne. Svojega brata, ki je takrat prisegal na death metal glasbo, sem prepričala, da gre z mano po hišah, da bova Helena in Nace. Ko so ljudje odprli vrata, sva jim zapela 'Čuvaj to ljubezen'.

Nekateri so zaloputnili z vrati, še preden sva prišla do refrena. To je bilo res boleče! (smeh, op. p.). Drugi so naju povabili v hišo in spomnim se, da sem takrat iz vljudnosti prvič pila vino, ki na Koroškem res ni bilo kaj prida, nekateri so nama dali krofe, le denarja je bilo bolj malo. Bila sva razočarana, pa tudi rahlo vinjena. To je eden mojih najlepših spominov na Kotlje na Koroškem, kjer sva imela dedka in babico."

Jasna Kuljaj se z oddajo Pri Črnem Petru na Planet vrača že ta petek, 21. februarja, ob 20. uri.

