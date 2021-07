Kako so se svetovno znani politiki znašli v tem filmu?

Nocoj ob 22. uri si boste na Planetu ogledali triler Usodni (The Adjustement Bureau) z Mattom Damonom in Emily Blunt. V nekaterih prizorih v filmu se pojavijo tudi velika imena iz sveta politike in zanimivo je, kako so jih ustvarjalci prepričali, da so stopili pred filmske kamere.

V enem izmed prizorov na začetku filma Usodni (The Adjustment Bureau), lik po imenu David Norris, ki ga igra Matt Damon, med kampanjo za ameriški senat govori z več pomembnimi politiki. Tako se v filmu pojavijo borec za državljanske pravice in politik Jesse Jackson, nekdanji župan New Yorka Michael Blomberg, Madeleine Albright in drugi.

In kako so jih prepričali, da nastopijo v filmu? Igralec Matt Damon je bil povabljen na forum Clintonova globalna pobuda (Clinton Global Initiative), ki vsako leto poveže politike, poslovneže in druge vplivneže. Tam je imel govor kot ustanovitelj fundacije, ki si prizadeva, da bi vsi ljudje na svetu imeli možnost uporabljati čisto vodo.

"Izkoristili smo priložnost in organizatorje prosili, da nas pustijo tja s kamerami. Gostom smo povedali, da snemamo film, v katerem Matt Damon igra kongresnika in jih vprašali, če se strinjajo, da bodo v filmu. V glavnem so vsi brez težav pristali," je razkril režiser George Nolfi in namignil, da so se najbrž zavedali, da jim nekaj dodatne pozornosti ne more škoditi. Med redkimi, ki niso želeli biti v filmu, je bil nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, ki je bil tudi organizator dogodka. Ekipa je posnetek pogovora med njim in Mattom Damonom že imela, a so nato iz njegove ekipe ustvarjalcem filma sporočili, da ne želi biti v filmu.

Režiser je poudaril, da so se vsi, ki so sodelovali, odlično odrezali in bili zelo prepričljivi v svojih vlogah. Madeline Albright celo ni igrala, ampak se je z Mattom res zapletla v pogovor o resničnih perečih temah in geostrateških vprašanjih. "Bilo je res izjemno. Iz teh pogovorov smo izrezali samo utrinke, saj za vse, kar smo posneli, v filmu, ki traja manj kot dve uri, ni bilo prostora," je v smehu še razložil režiser.

