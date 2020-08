Igralka razkrila najbolj nenavaden kraj, kjer se je predajala strastem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 13. uri si boste na Planetu lahko ogledali pogovorno oddajo Ellen, v kateri bo vlogo voditelja prevzel igralec Sean Hayes, njegova gostja pa bo komičarka in voditeljica Chelsea Handler. V oddaji je med drugim razkrila nenavaden kraj, kjer se je predajala strastem.

Tokratni voditelj, 49-letni igralec Sean Hayes, najbolj znan po humoristični seriji Will in Grace, je za svojo tokratno gostjo, igralko in voditeljico brez dlake na jeziku Chelsea Handler, pripravil zabavno igro, v kateri je morala dopolniti napisane stavke.

Chelsea je tako med drugim razkrila, kateri zvezdnik ji je na družbenih omrežjih zadnji poslal zasebno sporočilo, kaj ji vedno govori psihoterapevt, gledalce pa je najbolj osupnila z odgovorom na vprašanje, kateri je bil najbolj nenavaden kraj, kjer se je predajala strastem. Razkrila je namreč, da se je to zgodilo pred pokopališčem.

"V svoj zagovor lahko rečem, da sem bila na pogrebu. Ne, nisem bila na pogrebu. Ja, sem bila," je nazadnje priznala 45-letnica. Ko jo je voditelj nato vprašal, ali je to res, je dodala: "Ob pokopališču se je vsekakor nekaj zgodilo. Ne vem, ali sva šla povsem do konca, ampak nekaj je vsekakor bilo."

Utrinek iz oddaje si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa v današnji oddaji Ellen na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.